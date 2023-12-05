Gazeteci Gök ikinci kez hâkim karşısına çıkacak

Haber Merkezi

Mezopotamya Ajansının (MA) tutuklu editörlerinden Abdurrahman Gök, bugün bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Kemal Kurkut cinayetini de fotoğraflayan Gök’ün ikinci duruşması Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında 25 Nisan’dan bu yana tutuklu bulunan Gazeteci Gök, hiç tanımadığı bir tanığın ifadeleri ve 1800’lü yıllarda yazılan bir kitabın çevirisinin haberi nedeniyle yargılanıyor. 7 aydan fazladır tutuklu bulunan Gök’e, “terör örgütü üyesi olma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlamaları yöneltiliyor. Diyarbakır 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde tutuklu olan Gök, duruşma öncesi MA’ya gönderdiği mektubunda hakkındaki suçlamalara yanıt verip, yargılanmasının ardındaki gerçeğe dikkat çekti. Demokratik bir ülkede, hakkındaki iddialara dair gazetecilerin ifadeye dahi çağrılmayacağını dile getiren Gök, “AKP hükümetleri döneminde ‘yargılı’ infazlarla gazetecilik bertaraf edilmeye çalışılıyor. Duruşma günleri dostları görmeye vesile oluyor. Bir kez daha ellerimde kelepçelerle duruşma salonuna getirileceğim ama vicdanım hür olarak” dedi.