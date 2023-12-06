Gazeteci İrfan Uçar gözaltına alındı

Gazeteci İrfan Uçar, Antep'te evine yapılan baskında gözaltına alındı.

Gazeteci İrfan Uçar, sabah saatlerinde Antep'in Islahiye ilçesindeki evine yapılan baskında gözaltına alındı.

Mezopotamya Haber Ajansı'nın (MA) aktardığına göre Uçar'ın Antep kent merkezine götürüldüğü öğrenildi. Gözaltı gerekçesine dair ailesine herhangi bir bilgi verilmedi.

Uçar, sağlık sorunları bulunan anne ve babasına bakmak için yaklaşık bir yıl önce aktif gazeteciliği bırakıp ailesinin yanına yerleşmişti.