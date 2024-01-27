Gazeteci Mahmut Altıntaş gözaltına alındı

Mezopotamya Haber Ajansı (MA) muhabiri Mahmut Altıntaş, Adıyaman'da habere gittiği esnada gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Mahmut Altıntaş sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Altıntaş Adıyaman merkez Yeni Mahalle’de haber takibine gittiği esnada bindiği araç polisler tarafından durduruldu ve hakkında gözaltı kararı olduğu gerekçesi ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

MA'nın aktardığına göre, Altıntaş’ın yanında bulunan kişilere gözaltı gerekçesine dair bir bilgi verilmedi.