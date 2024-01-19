Gazeteci Metin Solmaz'ın oğlu ve arkadaşları sinemada saldırıya uğradı
Gazeteci Metin Solmaz'ın oğlu ve oğlunun sınıf arkadaşları, sinema çalışanının saldırısına uğradı.
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci ve Gerçek Gündem yazarı Metin Solmaz'ın 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki oğlu, okul ile Ankara'daki Arcadium AVM'de gittikleri sinemada bir çalışanın saldırısına uğradı.
6 öğrenciyi darp eden saldırgan, şikayet üzerine karakola götürüldü.
Solmaz, olayın detaylarını sosyal medya hesabından anlattı:
BİR LÜMPEN OĞLUM DAHİL 6 ÇOCUĞA SALDIRDI— Metin Solmaz❓ (@metinsolmaz) January 19, 2024
İnanılmaz. Çok şükür ciddi bir yara yok. Bir kaç lezyon. Çocuklar (8. sınıf/13 yaş) okulla sinemaya gidiyorlar. Ankara Arcadium AVM sineması. Mustafa Altıparmak isimli sinema/AVM çalışanı çocukların sinema salonuna girişini beğenmiyor.+
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