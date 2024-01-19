Gazeteci Metin Solmaz'ın oğlu ve arkadaşları sinemada saldırıya uğradı

Gazeteci Metin Solmaz'ın oğlu ve oğlunun sınıf arkadaşları, sinema çalışanının saldırısına uğradı.

Gazeteci ve Gerçek Gündem yazarı Metin Solmaz'ın 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki oğlu, okul ile Ankara'daki Arcadium AVM'de gittikleri sinemada bir çalışanın saldırısına uğradı.

6 öğrenciyi darp eden saldırgan, şikayet üzerine karakola götürüldü.

Solmaz, olayın detaylarını sosyal medya hesabından anlattı: