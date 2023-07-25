Gazeteci Murat Ağırel’den Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkın açıklayın

Köşe yazarlarına ilişkin “Kimin nereden maaş aldığını biliyorum” diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu’na seslenen gazeteci Murat Ağırel, "Sayın Kılıçdaroğlu çıkın açıklayın" başlıklı bir yazı kaleme alarak “Konuşmanızda bahsettiğiniz gazeteciler kimlerdir? Hangi kurumlardan, ne kadar para alıyorlar? Hepsini tek tek açıklamak zorundasınız. Büyük bir camiayı genel konuşma ile töhmet altında bırakamazsınız” dedi.

Gazeteci Murat Ağırel, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘para alan gazeteciler’ açıklamasına ilişkin çağrıda bulundu.

Geçen günlerde Sözcü gazetesinde yer alan haberde, Kılıçdaroğlu’nun “Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabii ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartışılıyor. Ben kimin nereden, ne maaş aldığını iyi biliyorum” dediği aktarılmıştı.

"Sayın Kılıçdaroğlu çıkın açıklayın" başlıklı yazısında bu haberi hatırlatan Ağırel, kendisiyle birlikte Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve İsmail Saymaz gibi gazetecilerin, gerçek ismi Bahtiyar Coşkun olan bir trol tarafından iftiraya maruz bırakıldığını kaydetti.

“Ben avukatlarımla konuştum ve hukuki süreci başlattım. Trol hesabın kimliği de Bahtiyar Coşkun’muş onu da buldum. Kimin elinde ne bilgi var, ne belge var hepsini hukuka teslim edecek” diyen Murat Ağırel, Kılıçdaroğlu’na şöyle seslendi:

“Şimdi ben çok açık net şekilde Kemal Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum. Bu duruma siz sebep oldunuz.

Konuşmanızda bahsettiğiniz gazeteciler kimlerdir? Hangi kurumlardan, ne kadar para alıyorlar? Hepsini tek tek açıklamak zorundasınız. Büyük bir camiayı genel konuşma ile töhmet altında bırakamazsınız.Bu açıklamayı isim isim yapmak zorundasınız Sayın Kılıçdaroğlu.

Kamuoyu sizden bir açıklama bekliyor.”