Halk TV'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Sansürden vazgeçilmesini sağlayın

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaparak, "Halk TV’ye uygulanan bu sansürden vazgeçilmesini sağlayın" dedi.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Mahiroğlu, "Sayın Genel Başkan, kime hizmet ettiği belli olmayan bir karanlık genel başkan yardımcınızın aldığı Halk TV’ye sansür ve ambargo kararı, Görkemli Hatıralar yayınından sadece birkaç saat önce ‘tebliğ edildi’. Bu ani ve zorlayıcı karar nedeniyle, 3 saatlik program 45 derecelik Antalya sıcağında, güneş altında yapıldı" dedi.

"BU HABERLER DOĞRU MU?"

Mahiroğlu, şöyle devam etti: "Kararının altında sizin imzanız olduğu haberlerini bazı basın kuruluşlarının yayınlarında okuyoruz. Bugün 24 Temmuz, sansürün kaldırılışının 115. yıldönümü. Özgür basın açısından bu simge günde soruyorum, bu haberler doğru mu?"

Cafer Mahiroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet’le yaşıt CHP’nin 100 yıllık kurumsal hafızası, kurucu felsefesi ve kurucu başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ile uyuşmayan bu yasakçı ve sansürcü karara imza atmayacağınızı bilecek kadar sizi tanıdığımı zannediyorum. Sadece siz değil, Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunda oturan hiçbir genel başkanın böyle bir karara imza atmayacağını da bilirim. Çünkü ben de o okulda yetişmiş biriyim.

CHP kültürü, yasakçı, sansürcü zihniyete geçit vermez, bu zihniyet CHP bünyesinde barınamaz. Yetişkinlik evresine ulaşamamış bir ergen aklının CHP’ye ihanet etmesine, kurumsal kimliği aşındırmasına lütfen izin vermeyin. Size Halk TV adına değil, CHP’nin 100 yıllık hafızası adına çağrı yapıyorum. CHP’yi böyle bir kara lekeyle başbaşa bırakmayın."

"Halk TV’nin geçmişi, ideali, hedefi bellidir" diyen Mahiroğlu, "Yeri Gezi Direnişi’nden bu yana halkın, haklının, hak mücadelesinin, özgürlüklerin, demokrasinin yanıdır. Biz hiçbir sansürü kabul etmedik; etmeyiz de. Ödediğimiz ağır bedellere rağmen geri adım atmadığımız bu mücadelemiz salt kendimiz için de değildir. Bu, milyonlarla birlikte ortak Türkiye hayalimizdir" ifadelerini kullandı.

"KARA LEKENİN SÜRÜLMESİNE İZİN VERMEYİN"

Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan Mahiroğlu, şunları kaydetti:

"Siz 'Adalet' çağrısıyla 420 kilometre yol yürüdünüz, yanınızda tıpkı sizin gibi özgür, adil bir Türkiye isteyen milyonlar vardı. Bu birlikteliğe gölge düşürmeyin. Çağrımızı lütfen dikkate alın ve Halk TV’ye uygulanan bu sansürden vazgeçilmesini sağlayın. Ne ülkeye, ne de CHP kimliğine bu kara lekenin sürülmesine izin vermeyin."

Sayın Genel Başkan, kime hizmet ettiği belli olmayan bir karanlık genel başkan yardımcınızın aldığı Halk TV’ye sansür ve ambargo kararı, Görkemli Hatıralar yayınından sadece birkaç saat önce ‘tebliğ edildi’. Bu ani ve zorlayıcı karar nedeniyle, 3 saatlik program 45 derecelik… — Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) July 24, 2023

CHP ANLAŞMAYI FESHETMİŞTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin, Halk TV ile arasındaki protokolü tek taraflı feshettiğini bildirmişti.

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir."