Halk TV'den CHP’nin feshettiği anlaşmaya dair yeni açıklama

Halk Genel Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, CHP’nin Halk TV ile arasındaki anlaşmayı feshetme biçimine tepki göstererek, “Bu öyle bir açıklama ki sanki Halk TV'nin bütün yayınlarını CHP sponsor olmuş gibi, arada böyle tuhaf bir ilişki varmış gibi… Bu anlaşma CHP'nin yayın politikasına müdahalesini, konuk dikte etmesini, haberlere müdahale etmesini asla içermiyor” dedi. Babaeker, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’i eleştirdi.

Halk TV, CHP’nin tek taraflı şekilde feshettiği CHP-Halk TV anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklama, kanalın Genel Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker tarafından canlı yayında yapıldı.

Babaeker, “Öncelikle tüm Halk TV izleyicilerinden özür dileyerek başlamak istiyorum. Çünkü her gün yeni zamlarla güne uyandığımız bir dönemde, vergi zam yağmurunun yaşandığı bir dönemde, bir milletvekilin cezaevinde olduğu bir dönemde, bir olayı anmak için toplananların polis şiddetine maruz kaldığı bir dönemde biz kamuoyunu bu sorunla meşgul ettiğimiz için, sizin sorunlarınızı anlatmamız gereken bir dönemde bunları konuştuğumuz özür diliyorum herkesten” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem imzasıyla yayımlanan fesih metnini eleştiren Babaeker, “Bu öyle bir açıklama ki, sanki Halk TV'nin bütün yayınlarını CHP sponsor olmuş gibi, arada böyle tuhaf bir ilişki varmış gibi. Cafer Mahiroğlu açıkladı aslında bu ilişkiyi. Önce şunu açıklamak istiyorum. Bu anlaşma gizli, saklı bir anlaşma değil” dedi.

Babaeker, şöyle devam etti:

“Bu anlaşma CHP'nin grup toplantılarını, açıklamaları baştan sona yayınlanmasını içeriyor. ve ayrıca partinin reklamlarını yayınlamayı içeriyor. Ayrıca bu anlaşma Sayıştay denetiminden geçti. Açık bir anlaşma yani gizli saklı hiçbir şey yok. Bu anlaşma CHP'nin yayın politikasına müdahalesini, konuk dikte etmesini, haberlere müdahale etmesini asla içermiyor. Haberin zamanlaması ve duyuruluş şekli bakımından Eren Erdem'in aldığı karar, onun imzası, onun aklı bu.”