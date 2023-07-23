Eren Erdem’den Halk TV açıklaması: Ne sansür getiririz ne yasaklarız

CHP’nin Halk TV ile anlaşmasını feshetmesinin ardından eleştiri oklarının hedefi olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ajanslar, yayın organları ve benzer kuruluşlar ile reklam anlaşmaları yapmayı tercih etme yahut etmeme hakkımız saklıdır. Elbette ne sansür getiririz, ne yasaklarız” dedi. Halk TV'nin 'her TV kanalı' gibi CHP'li belediyelerden programlar için yer talebinde bulunabileceğini belirten Erdem, programa katılma kararının ise partinin inisiyatinde olduğunu kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP’nin Halk TV ile anlaşmasını feshetmesinin ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Fesih yazısının altında imzası bulunması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Erdem, “Bu sabahtan itibaren Halk TV’de başlayan yayınlar doğrultusunda açıklama yapmak zorunlu hale gelmiştir. Halk TV ile kurumsal ilişkimiz sonlanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal kararları kişiselleştirilmemelidir. Halk TV’nin kj bölümüne ‘Eren Erdem sözleşmeyi feshetti’ şeklinde ifadeler koyulması makul bir yaklaşım değildir” dedi.

“Kurucu Parti olarak kurumsal kimliğimiz, merkez ve yerel temsilcilerimizi kapsar” değerlendirmesini yapan Erdem, Halk TV’nin ‘her TV kanalı’ kadar program yapmak maksadıyla CHP’li beledilerden yer tahsis talebinde bulunabileceğini belirterek, “Bu tahsisleri gerçekleştirmekte bir beis yoktur. Ancak, kurumsal olarak ilgili programlara katılmak yahut katılmamak tercihimiz, medya tutum belgemiz doğrultusunda tümüyle partimizin inisiyatifindedir. Partimizin yayınladığı genelge açıktır. Bu genelgede hiçbir koşulda Halk TV kanalının iddialarının aksine, ‘SANSÜR uygulama ifadesi’ yoktur” ifadelerini kullandı.

‘REKLAM VE CANLI YAYIN HİZMETİ’ VURGUSU

‘Sansür’ ve ‘yasaklama’ iddialarını reddeden CHP’li Erdem, kararın “tüm reklam ve canlı yayın hizmeti alımı anlaşmalarımızı sonlandırma”yı kapsadığını belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Ajanslar, yayın organları ve benzer kuruluşlar ile reklam anlaşmaları yapmayı tercih etme yahut etmeme hakkımız saklıdır. Elbette ne sansür getiririz, ne yasaklarız. İletişim çerçevemiz budur.

Bu bağlamda; almış olduğumuz “tüm reklam ve canlı yayın hizmeti alımı anlaşmalarımızı sonlandırma” kararına oluşan tepkiden kaynaklı olduğunu düşündüğüm, gerçekle bağdaşmaz haberler doğru değildir. Halk TV'de çalışan basın emekçisi arkadaşlarımız kararımızın hedefi değildir.

Türkiye'de bu kadar yakıcı gündem varken bu tartışmanın odağı haline gelmeyi uygun bulmuyor, halkımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz.”