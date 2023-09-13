Gazeteci Sinan Aygül'e saldırı: Başkanın korumasına ve polise dava açıldı

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül’e yönelik saldırıya ilişkin soruşturmada tutuklu polis Engin Kaplan ve koruma görevlisi Yücel Baysalı hakkında iddianame tamamlanarak dava açıldı. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'e saldıran Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin silahlı korumaları hakkında dava açıldı. MLSA'nın haberine göre 17 Haziran'da yaşanan olaya ilişkin Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Tatvan 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede tanık beyanlarına ve kamera kayıtlarına yer verildi. İddianamede polis Engin Kaplan ve Belediye Başkanı Geyleni’nin koruma görevlisi Yücel Baysalı hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 86. ve 87. maddelerinde düzenlenen, “Silahla yüzde sabit ize ve vücutta kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama” suçundan cezalandırılmaları istendi.

GEYLANİ HAKKINDA TAKİPSİZLİK

'Azmettirici' iddiasıyla soruşturmaya dâhil edilen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani hakkındaysa alınan ifadesinin ardından ek kararla takipsizlik verildi.

Davanın ilk duruşması 14 Eylül Perşembe günü, saat 15.00’te Tatvan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

Polis Engin Kaplan ve koruma görevlisi Yücel Baysalı halen Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunuyor.

GAZETECİ AYGÜL: BU İŞ BU KADAR BASİT DEĞİL

Konuyla ilgili açıklama yapan saldırının mağduru gazeteci Sinan Aygül iddianamenin bekledikleri şekilde olmadığını, işlenen suç ve kamuoyunda yarattığı infiale karşılık davanın açılma şeklinin ve istenen cezaların orantısız olduğunu söyledi:

“Bu iş bu kadar bir basit değil. Bir gazeteciye yaptığı haberlerden, yani yerine getirdiği kamu görevinden dolayı, önceden tasarlayarak, öldürme kastı taşıdığı görülen bir yöntem ve silahla saldırmak fiili olabilecek en basit şekilde ele alınmış ne yazık ki. Soruşturma sürecine ilişkin olumlu değerlendirdiğimiz yönler olmakla beraber iddianameye yönelik bir dizi eleştirimiz var, olay birçok yönüyle eksik işlenmiş. Dava bence ‘nitelikli kasten öldürme suçuna teşebbüs’ şeklinde açılmalı ve ağır ceza mahkemesinde görülmeliydi. Bu haliyle olayın küçültüldüğünü ve basite indirgendiğini, kamu vicdanına zarar veren bir yere gideceğini düşünüyorum.”

İddianame hazırlandı. Duruşma 14 Eylül'de.



Bu görüntünün failleri, yaptığım yolsuzluk haberlerinden dolayı 17 Haziranda bana saldıran Tatvan Belediye Başkanı Emin Geylani'nin polis koruması Engin Kaplan ve boksör koruması Yücel Baysalı "Yaralama" suçundan yargılanacaklar.



Bir… pic.twitter.com/bxD4R5uKVA — Sinan Aygül (@sinanaygul) September 12, 2023

NE OLMUŞTU?



Gazeteci Sinan Aygül, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin silahlı korumaları tarafından saldırıya uğradığını duyurmuştu.



Aygül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tatvan'da belediye başkanı Mehmet Emin Geylaninin silahlı korumalarının saldırısına uğradım. Belediyeye ait araçtan inerek saldıran şahıslar arkamdan kafama vurduktan sonra küfredek 'Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin' diye tehditler ettiler. Tavan Devlet Hastanesine götürülüyorum" demişti.



Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise Aygül'e 'geçmiş olsun dileklerini' iletirken saldırıyla ilgisi olmadığını öne sürmüştü: "Bugün yaşanan talihsiz olay ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Yaşanan olay, şahıslar arasında yaşanan tasvip etmediğmiz bir tartışmadan kaynaklanmıştır. Sinan Aygüle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayda ismi geçen Belediye personeli ile ilgili de idari soruşturmayı başlatmış bulunuyoruz."



Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darbedildiği olayın ardından haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polis E.K. ile Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B, görevden uzaklaştırılmıştı.