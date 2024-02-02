Gazeteci Süleyman Gençel tutuklandı

A3 Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Gençel, İzmir'deki evinde gözaltına alınan Süleyman Gençel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Süleyman Gençel, tutuklandı.

A3 Haber Genel Yayın Yönetmenii Gencel'in gözaltına alınma gerekçesinin eski AKP'li Milletvekili Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar'ın açtığı davada aldığı 1 yıl 2 ay cezanın Yargıtay tarafından onanması gerekçe gösterildi.

Gençel'in bugün (2 Şubat Cuma) hakim karşısına çıkarak tutuklandı.

Sağlık kontrolünün ardından İnfaz Savcılığı'na götürülen Gençel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gazeteci Süleyman Gençel'in İzmir'de gözaltına alınma gerekçesi; Nükhet Hotar'ın açtığı davada aldığı 1 yıl 2 ay cezanın Yargıtay tarafından onaylandığı için hakkında çıkarılan yakalama kararı. Muhtemelen bugün öğleden sonra savcı karşısına çıkarılacak — Serdar Öztürk (@serdar_ozdeniz) February 2, 2024

GENCEL'İ DARP ETTİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

İzmir merkezli suç örgütünün lideri Serkan Kurtuluş, Arjantin’de Unidad 28 Hapishanesi’nde gazetecilere verdiği röportajda AKP’li Rektör Hotar’ın, gazeteci Gençel’i darp ettirdiğini ve sakat bırakmak amacıyla vurdurmak istediğini öne sürmüş, 7 yıl sonra kullanılan bu ifadelerin ardından Gençel, Kurtulmuş’un ifadelerini itiraf olarak değerlendirdi ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.