Gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki yağdı
Gazeteciler, siyasiler ve basın meslek örgütleri, gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle tutuklanmasına tepki gösterdi. Şardan'ın serbest bırakılması gerektiği vurgulanan açıklamalarda, gazeteciliğin suç olmadığı kaydedildi.
Gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle tutuklanmasına tepki yağdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24'te 31 Ekim'de yer alan, Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğunu değerlendirerek, resen soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Şardan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Gazeteciler, siyasiler ve basın meslek örgütleri, Şardan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.
Çağdaş Gazeteciler Derneği, Şardan'ın tutuklanmasına ilişkin bugün saat 12.30'da T24 Ankara Bürosu'nun yer aldığı Karum binası önünde protesto gerçekleştirecek.
Gazeteci Murat Yetkin, kendi internet sitesinde bugün yayımlanan yazısında, "Tolga Şardan serbest bırakılmalıdır. Yapılması gereken yazısında dile getirilen iddiaların soruşturulması ve nereye kadar gidiyorsa gitmesinin engellenmemesidir. Gazetecilik suç değildir. Sevgili Tolga’nın dediği gibi, “Biz gazeteciyiz, gazetecilik yapmaya devam edeceğiz”." ifadelerin kullandı.
Tolga Şardan'ın tutuklanmasına yönelik tepkilerden bazıları şöyle:
TGC: Tolga Şardan serbest bırakılmalıdır— TGC (@TGCTr) November 1, 2023
TGC Yönetim Kurulu T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan’ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek gözaltına alınmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. https://t.co/f8gE79WtvN pic.twitter.com/jhX6Y32r7i
Bundan tam bir yıl önce TBMM'deydik. "Dezenformasyon Yasası sansür yasasıdır, bu yasayı geri çekin" dedik. İktidar kanadından aldığımız cevap, "Bu yasa gazetecileri ilgilendirmiyor" oldu. Geçen bir yılda sayısız gazeteciye bu suçlamadan soruşturma açıldı. Bugün iki gazeteci… pic.twitter.com/7o177dxzvf— Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) November 1, 2023
Tolga Şardan, sadece halkın haber alma hakkını savunup gazetecilik yaptığı için tutuklandı.— ÇGD (@cgdgenelmerkez) November 1, 2023
Gazeteci Şardan çıkacak ve yine yazacak. Korkuya baskıya gazeteciler teslim olmayacak.#TolgaŞardan derhal serbest bırakılsın!#GazetecilikSuçDeğildir
Niyet baştan belliydi zaten. Polisi Tolga Şardan'ın kapısına gönderenler tutuklatmaya baştan karar vermişler belli ki. Haber yazmak da suç değildir gazetecilik de... Yargının itibarını mı kurtarmış oldular şimdi? Yoksa biraz daha mı batırdılar? https://t.co/zbPmSGGyoy— Faruk Bildirici (@farukbildirici) November 1, 2023
"Biz gazeteciyiz!"— ÜNSAL ÜNLÜ (@unsalunlu) November 1, 2023
Şunu söyleyebilmek bile risk artık bu ülkede... https://t.co/xHM0zewUIP
türkiye’de gazeteci olmanın en kısa en anlamlı belgeseli…— mustafahos (@mustafahos) November 2, 2023
“bir mesleğin gözyaşları” bir gazetecinin başı dik hapse gidişi.. @sardan_tolga
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Bu suçun talimatlarını kim verdi? Yargıdaki örgütlü rüşvet organizasyonu iddialarının üzerini kimler örtmek istiyor?— Timur Soykan (@timursoykan) November 1, 2023
Tolga'yı tutukladılar. Tolga Şardan gazetecidir ve #GazetecilikSuçDeğildir— İpek Özbey (@ipekkozbey) November 1, 2023
YALNIZ DEĞİLSİN TOLGA...— Zafer Arapkirli (@ZaferArapkirli) November 2, 2023
Onlar, bu sabah "daha rahat" uyandıklarını zannediyorlar. Ama dün yaptıkları bile, cesur gazetecilik karşısında "korkudan tir tir titrediklerinin", cesur gazetecilerden "ödlerinin patladığının" kanıtı.
Sen başını dik tut.#GazetecilikSuçDeğildir pic.twitter.com/PW4aTxOLNI
Tolga Şardan'ı tutuklamanın 2 hedefi var:— Alican Uludağ (@alicanuludag) November 1, 2023
1-) Siyaset, güvenlik ve yargı bürokrasindeki kirli ilişkileri yazan Tolga Şardan'ı susturmak.
2-) Telefon ve bilgisayarına el koyarak onun kaynaklarını deşifre etmek.
Yoksa tutuklandığı suç maddesi, katalog suçlardan bile değil. https://t.co/6UfKe4ddja
Tutukladılar! Tolga Şardan gazetecidir ve #GazetecilikSuçDeğildir! pic.twitter.com/PqeoOQa365— Bülent Mumay (@bulentmumay) November 1, 2023
Tolga Şardan, haber yazdığı için tutuklandı. Bir süredir, içişleri bakanından şeffaflık, çetelerle mücadele falan, adalet bakanından hukuk falan beklentisine girenlerin, yalnızca bir günün olgularına bakmaları yeterli olmalı. Bu rejim, olumlu yönde yarım santim bile değişemez.— hakkı özdal (@hakki_ozdal) November 1, 2023
“Tolga Şardan hep gazetecilik yaptı. Başka bir işi olmadı. Polislerin arasında hapse götürülürken meslektaşları ona "Yalnız değilsin Tolga" dediğinde gözyaşlarına hakim olamadı. Bir kişinin değil; bir mesleğin, bir memleketin gözyaşları aslında onlar. Deprem çantasının yanına… https://t.co/JkHt4scawD— Hacer Foggo (@hacerfoggo) November 2, 2023
Dün yayımlanan, “MİT’in Erdoğan’a sunduğu yargı raporu” haberini yazan gazeteci Tolga Şardan “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı” gerekçesiyle tutuklandı.— Kadri Gürsel (@KadriGursel) November 1, 2023
“Halkı yanıltmak” diye bir suç olsa bile yargı, meslektaşımızın bu suçu işlediğine bir günde karar veremez. Bu,… https://t.co/8E6z8Ur116
Bu mücadelenin tarihinde baskının galip geldiğine ilişkin hiç bir kayıt mevcut degildir. Bundan sonra olmayacaktır… https://t.co/CTMmuXrFrQ— sedat bozkurt (@sedattbozkurtt) November 1, 2023
Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) November 1, 2023
Olacak iş değil.
Pes.