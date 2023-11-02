Gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki yağdı

Gazeteciler, siyasiler ve basın meslek örgütleri, gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle tutuklanmasına tepki gösterdi. Şardan'ın serbest bırakılması gerektiği vurgulanan açıklamalarda, gazeteciliğin suç olmadığı kaydedildi.

Gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle tutuklanmasına tepki yağdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24'te 31 Ekim'de yer alan, Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğunu değerlendirerek, resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Şardan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Gazeteciler, siyasiler ve basın meslek örgütleri, Şardan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği, Şardan'ın tutuklanmasına ilişkin bugün saat 12.30'da T24 Ankara Bürosu'nun yer aldığı Karum binası önünde protesto gerçekleştirecek.

Gazeteci Murat Yetkin, kendi internet sitesinde bugün yayımlanan yazısında, "Tolga Şardan serbest bırakılmalıdır. Yapılması gereken yazısında dile getirilen iddiaların soruşturulması ve nereye kadar gidiyorsa gitmesinin engellenmemesidir. Gazetecilik suç değildir. Sevgili Tolga’nın dediği gibi, “Biz gazeteciyiz, gazetecilik yapmaya devam edeceğiz”." ifadelerin kullandı.

Tolga Şardan'ın tutuklanmasına yönelik tepkilerden bazıları şöyle:

TGC: Tolga Şardan serbest bırakılmalıdır

TGC Yönetim Kurulu T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan’ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek gözaltına alınmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. https://t.co/f8gE79WtvN pic.twitter.com/jhX6Y32r7i — TGC (@TGCTr) November 1, 2023

Bundan tam bir yıl önce TBMM'deydik. "Dezenformasyon Yasası sansür yasasıdır, bu yasayı geri çekin" dedik. İktidar kanadından aldığımız cevap, "Bu yasa gazetecileri ilgilendirmiyor" oldu. Geçen bir yılda sayısız gazeteciye bu suçlamadan soruşturma açıldı. Bugün iki gazeteci… pic.twitter.com/7o177dxzvf — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) November 1, 2023

Tolga Şardan, sadece halkın haber alma hakkını savunup gazetecilik yaptığı için tutuklandı.



Gazeteci Şardan çıkacak ve yine yazacak. Korkuya baskıya gazeteciler teslim olmayacak.#TolgaŞardan derhal serbest bırakılsın!#GazetecilikSuçDeğildir — ÇGD (@cgdgenelmerkez) November 1, 2023

Niyet baştan belliydi zaten. Polisi Tolga Şardan'ın kapısına gönderenler tutuklatmaya baştan karar vermişler belli ki. Haber yazmak da suç değildir gazetecilik de... Yargının itibarını mı kurtarmış oldular şimdi? Yoksa biraz daha mı batırdılar? https://t.co/zbPmSGGyoy — Faruk Bildirici (@farukbildirici) November 1, 2023

"Biz gazeteciyiz!"

Şunu söyleyebilmek bile risk artık bu ülkede... https://t.co/xHM0zewUIP — ÜNSAL ÜNLÜ (@unsalunlu) November 1, 2023

türkiye’de gazeteci olmanın en kısa en anlamlı belgeseli…

“bir mesleğin gözyaşları” bir gazetecinin başı dik hapse gidişi.. @sardan_tolga

pic.twitter.com/Lpvgy6QfWx — mustafahos (@mustafahos) November 2, 2023

Bu suçun talimatlarını kim verdi? Yargıdaki örgütlü rüşvet organizasyonu iddialarının üzerini kimler örtmek istiyor? — Timur Soykan (@timursoykan) November 1, 2023

Tolga'yı tutukladılar. Tolga Şardan gazetecidir ve #GazetecilikSuçDeğildir — İpek Özbey (@ipekkozbey) November 1, 2023

YALNIZ DEĞİLSİN TOLGA...



Onlar, bu sabah "daha rahat" uyandıklarını zannediyorlar. Ama dün yaptıkları bile, cesur gazetecilik karşısında "korkudan tir tir titrediklerinin", cesur gazetecilerden "ödlerinin patladığının" kanıtı.



Sen başını dik tut.#GazetecilikSuçDeğildir pic.twitter.com/PW4aTxOLNI — Zafer Arapkirli (@ZaferArapkirli) November 2, 2023

Tolga Şardan'ı tutuklamanın 2 hedefi var:



1-) Siyaset, güvenlik ve yargı bürokrasindeki kirli ilişkileri yazan Tolga Şardan'ı susturmak.



2-) Telefon ve bilgisayarına el koyarak onun kaynaklarını deşifre etmek.



Yoksa tutuklandığı suç maddesi, katalog suçlardan bile değil. https://t.co/6UfKe4ddja — Alican Uludağ (@alicanuludag) November 1, 2023

Tolga Şardan, haber yazdığı için tutuklandı. Bir süredir, içişleri bakanından şeffaflık, çetelerle mücadele falan, adalet bakanından hukuk falan beklentisine girenlerin, yalnızca bir günün olgularına bakmaları yeterli olmalı. Bu rejim, olumlu yönde yarım santim bile değişemez. — hakkı özdal (@hakki_ozdal) November 1, 2023

“Tolga Şardan hep gazetecilik yaptı. Başka bir işi olmadı. Polislerin arasında hapse götürülürken meslektaşları ona "Yalnız değilsin Tolga" dediğinde gözyaşlarına hakim olamadı. Bir kişinin değil; bir mesleğin, bir memleketin gözyaşları aslında onlar. Deprem çantasının yanına… https://t.co/JkHt4scawD — Hacer Foggo (@hacerfoggo) November 2, 2023

Dün yayımlanan, “MİT’in Erdoğan’a sunduğu yargı raporu” haberini yazan gazeteci Tolga Şardan “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı” gerekçesiyle tutuklandı.

“Halkı yanıltmak” diye bir suç olsa bile yargı, meslektaşımızın bu suçu işlediğine bir günde karar veremez. Bu,… https://t.co/8E6z8Ur116 — Kadri Gürsel (@KadriGursel) November 1, 2023

Bu mücadelenin tarihinde baskının galip geldiğine ilişkin hiç bir kayıt mevcut degildir. Bundan sonra olmayacaktır… https://t.co/CTMmuXrFrQ — sedat bozkurt (@sedattbozkurtt) November 1, 2023