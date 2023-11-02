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Gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki yağdı

Gazeteciler, siyasiler ve basın meslek örgütleri, gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle tutuklanmasına tepki gösterdi. Şardan'ın serbest bırakılması gerektiği vurgulanan açıklamalarda, gazeteciliğin suç olmadığı kaydedildi.

Medya
  • 02.11.2023 10:28
  • Giriş: 02.11.2023 10:28
  • Güncelleme: 02.11.2023 10:51
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki yağdı

Gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle tutuklanmasına tepki yağdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24'te 31 Ekim'de yer alan, Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğunu değerlendirerek, resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Şardan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Gazeteciler, siyasiler ve basın meslek örgütleri, Şardan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği, Şardan'ın tutuklanmasına ilişkin bugün saat 12.30'da T24 Ankara Bürosu'nun yer aldığı Karum binası önünde protesto gerçekleştirecek.

Gazeteci Murat Yetkin, kendi internet sitesinde bugün yayımlanan yazısında, "Tolga Şardan serbest bırakılmalıdır. Yapılması gereken yazısında dile getirilen iddiaların soruşturulması ve nereye kadar gidiyorsa gitmesinin engellenmemesidir. Gazetecilik suç değildir. Sevgili Tolga’nın dediği gibi, “Biz gazeteciyiz, gazetecilik yapmaya devam edeceğiz”." ifadelerin kullandı.

Tolga Şardan'ın tutuklanmasına yönelik tepkilerden bazıları şöyle:

29 yıl çalıştığı Milliyet, Tolga Şardan’ın tutuklanmasını ‘görmedi’
AKPli Tayyardan, Tolga Şardanın tutuklanmasına tepki: Hukuk bir gün herkese lazım olur
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