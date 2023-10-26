Gazeteci, yazar Ahmet Tulgar birinci ölüm yıldönümünde anıldı

Gazetemiz BirGün’ün eski Yazı İşleri Müdürü Ahmet Tulgar, ölümünün birinci yılında Ümraniye'deki mezarının başında anıldı.

BirGün’de 2007-2008 yılları arasında Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar, birinci ölüm yıldönümünde Ümraniye Kocasinan Mezarlığı'nda bulunan mezarı başında anıldı.

Anmaya katılan gazeteci İshak Karakaş, Ahmet Tulgar'la 2010'da İstanbul Maltepe'de 'Halkın Nabzı' gazetesini çıkardıklarını, çok sayıda televizyon programı yaptıklarını belirterek, "Ahmet çok iyi bir gazeteci ve yazardı. Son döneminde yalnız yaşamak zorunda kaldı belki ancak yakınları ve arkadaşları onu hiç unutmadı, unutmayacak" dedi.

Anmaya katılan Gazete Duvar Genel Yayın Yönetmeni Barış Avşar ise "Gazete Duvar'ın yayına başlamasıyla birlikte çalışmak istediğimiz bir meslektaşımızdı. Bu şansa geç de olsa kavuştuk ancak erken vefatıyla yarım kaldı" ifadelerini kullandı.

Ahmet Tulgar, 63 yaşında kalp krizi sonucu hayata veda etmişti.

AHMET TULGAR KİMDİR?

26 Nisan 1959’da dünyaya gelen Ahmet Tulgar, Sankt Georg Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Viyana Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu. 1984-87 yılları arasında yayın yoluyla komünizm propagandası yapmaktan aldığı ceza nedeniyle cezaevine girdi.

1987'de Sabah Dergi Grubu'nda başladığı gazetecilik hayatı boyunca Güneş, Nokta, Milliyet, Akşam, Vatan, Cumhuriyet, Show TV, Hayat TV’de muhabir, yazar, yönetici ve programcı gibi çeşitli kademelerde çalıştı.

2004’ten 2010’a kadar BirGün’de yazıları yayımlanan Tulgar, 2006-2008 yılları arasında Yazı İşleri Müdürlüğü de dahil olmak üzere gazetemizde bir dizi aktif görevde bulundu.

Evrensel, Radikal, Birikim, Tiroj gibi yayınlarda yazıları yayımlanan Tulgar, son olarak Gazete Duvar’da yazıyordu.

Makale ve denemeleri Şehrin Surlarındalar (1992), Tam Yakalandığımız Yerden (2004), Ne Olmuş Yani? Korsan Yazılar (2005), Ben Onlardan Biriyim (2007), Diller Çehreler Barış (2010), Henüz Zaman Var (2013), Bakışın Ritmi (2020), söyleşileri Mahallede Herkes Kahramandır (2004) adlı kitaplarda toplandı.

Evsiz Ülke Hikâyeleri (1989), Birbirimize (2009), Duygusal Anatomi (2015), Trajik Nüans (2016), Bakmadığınız Bir Yer Kalmıştı (2018), Arzunun Serbest Dolaşımı (2021) adlı altı öykü kitabı, Volkan'ın Romanı (2006), Çocuklar ve Canavarları (2012) adlı iki romanı yayımlandı.