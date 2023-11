Gazetecilerden 'sansür yasası'na karşı AYM'nin önünde nöbet

Basın meslek örgütleri, sansür yasasında yer alan ve “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçuna hapis cezası getiren maddenin iptali için AYM karşısında nöbet başlattı. Çok sayıda gazetecinin katılımıyla başlayan nöbette konuşan Gazeteci Tolga Şardan, “Toplumun doğru habere ihtiyacı var. Gazetecilerin önünün açılması gerektiğini düşünüyorum” dedi. BirGün yazarı Prof. Dr. L. Doğan Tılıç, "Gazeteciler her zaman dünyanın her yerinde sözlerini söylemenin yolunu bulurlar" diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), sansür yasasında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini bugün görüşecek.

Basın meslek örgütleri kamuoyunda, “Dezenformasyonla mücadele yasası olarak bilinen” sansür yasası ile düzenlenen, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçuna hapis cezası getiren maddenin iptali için AYM karşısında nöbet başlattı.

Gazetecilerin geniş katılımıyla başlayan, “Sansüre ve tutuklamalara karşı basın nöbeti”ne madde kapsamında tutuklandıktan beş gün sonra tahliye edilen Gazeteci Tolga Şardan da katıldı.

AYM’nin sağduyulu bir karar vereceğini ümit ettiğini belirten Şardan, “Toplumun rahatlamaya, doğru bilgiye, doğru habere ihtiyacı var. Dolayısıyla gazetecilerin elini kısıtlamak, önünü kapatmak yerine -tırnak içinde söylüyorum- gazetecilik yapan gazetecilerin de önünün açılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.



Şardan, basın meslek örgütlerinin çağrısı ile AYM karşısında yer alan Ahlatlıbel Tesisleri’nde başlayan nöbette, özetle şunları söyledi:

"Ben bu mesleğin kaderi olarak bu hadiseyi görüyorum. Kader mi aslında, o da tartışılır... Biz farklı süreçlerin maalesef altında kalan, ezilen bir meslek grubu olarak ya da gazeteciler olarak böyle süreçleri maalesef yaşıyoruz. Bugün de Anayasa Mahkemesi bu meşhur TCK'nın 217/A hükmünün iptal davası ile ilgili bir toplantı yapacak. Ben, yüce mahkemenin sağduyulu bir karar vereceğini ümit ediyorum. Bu karar, sadece mesleğimiz açısından değil, toplumun ve ülkenin beklentisi açısından da bence çok önemli.

ÇÖZÜME KAVUŞMASI GEREKİYOR

Bu yasa Meclis'ten geçen yıl geçerken daha çok sosyal medyadaki sahte hesaplar ve bot hesaplarla mücadele olarak açıklanmıştı fakat bugün geldiğimiz noktada sadece ben değil, benimle aynı gün gözaltına alınıp serbest bırakılan meslektaşlarımız da vardı. Sahada gerçek gazetecilik için çalışan insanları da kapsadığını görüyoruz. Dolayısıyla bunun bir an önce çözüme kavuşması lazım. Benim içeriden aldığım ilk bilgi, raportörünün bu konuda biraz daha iyimser olduğu şeklinde ama içeride ne şekilde bir düzenleme olacak onu bilemiyorum. Ümit ederim, mesleğimiz açısından, bu mesleği yapacak olan gelecek kuşakların daha rahat çalışması açısından iyi bir zemin olmasını diliyorum. Benden sonra da kimse de bu süreçleri yaşamasın."

TILIÇ: BİZİM ASIL İHTİYACIMIZ BİR ARADA DURMAK

Avrupa Gazeteciler Birliği Onursal Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Temsilcisi, BirGün yazarı Prof. Dr. L. Doğan Tılıç da burada açıklamalarda bulundu.

"Sadece bu kadar değiliz. Ben dünyanın pek çok yerindeki meslektaşlarımızın dayanışma duygusunu iletmek istiyorum, onlar da şu an beraberler" diyen Tılıç, "Bizim asıl ihtiyacımız olan bu. Her zaman bu kadar güçlü, bu denli bir arada durun. Arkamızdaki Yüksek Mahkeme bugün bir konuda karar verecek. Sansür yasası konusunda karar verecek. Karar ne olursa olsun, ne bizi susturabilecekler ne de bizim için çok fazla bir şey yapmış olabilecekler" ifadelerini kullandı.

Tılıç şöyle devam etti: "Her gün Gazze’de bombalar altında haber geçen meslektaşlarımızı görüyorum. Biz de Türkiye’de ateşten gömlekle haberlerimizi geçiyoruz. İster ateş altında, ister ateşten gömlekle... Gazeteciler her zaman dünyanın her yerinde sözlerini söylemenin yolunu bulurlar."

Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şubesi Başkanı Demet Aran, gazetecilere yargı sopası gösteren düzenlemenin iptal edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Gazetecilerin, halkın doğru habere ulaşması için çalıştığını belirten Aran, “Yüksek mahkemeden, sağduyulu bir karar vermesini bekliyoruz” diye konuştu. Aran, gazetecilere hapis yolunu açan düzenlemenin, yalnızca gazetecilik mesleğini değil, bir Anayasal hak olan halkın haber alma hakkını da tehdit ettiğini kaydetti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DESTEK

Devir teslim töreni için Ankara'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyareti öncesi gazetecilerin AYM önündeki nöbetine destek verdi.

Burada açıklamalarda bulunan Özel, "AYM iptal yönünde karar almazsa yarından itibaren geçen hafta Tolga Şardan’a yapılan, tüm gazetecilere yapılacaktır" dedi.

AYM'nin anayasaya uymasını beklediklerini belirten Özel, "Halkın bilgi alma hakkını ve basın özgürlüğünü koruyacak adımı atacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi: "AYM’deki yargıçların kim tarafından hangi dönemde atandığına bakılmaksızın vicdanlarıyla karar vereceğine inanıyorum."

AYM RAPORTÖRÜ'NDEN İPTAL YÖNÜNDE RAPOR

Gazeteci Alican Uludağ'ın aktardığı bilgiye göre AYM raportörü, gazetecilerin tutuklanmasına neden olan "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" düzenlemesinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali yönünde rapor hazırladı.

Raporun üyeler yönünden bağlayıcılığı bulunmuyor.

AYM'DEN KARAR

AYM, sansür yasasında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti.