Gazetecilere tutuklama talebi

Haber Merkezi

İzmir’de 4 gündür gözaltında tutulan 5 gazeteci, ifadeleri dahi alınmadan savcılık tarafından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

İzmir'de 13 Şubat’ta ev baskında gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Semra Turan, Delal Akyüz ve Tolga Güney, JINNEWS muhabiri Melike Aydın, Gazete Duvar Muhabiri Cihan Başakçıoğlu ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) basın çalışanı Fatma Funda Akbulut, emniyetteki işlemlerinin ardından dün savcılığa sevk edildi. İzmir Bayraklı Adliyesi’ne getirilen gazeteciler, savcılık tarafından ifadeleri dahi alınmadan Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Gazeteciler hakkında avukat kısıtlılığı getirilmişti. DİSK Basın-İş tarafından yapılan açıklamada ise Türkiye'de gazetecilere dönük baskı, gözaltı ve tutuklamaların sistematik bir hal aldığı belirtilmiş, "Gazetecilerin hakikati açığa çıkarması ve toplumun haber alma hakkını engellemeye dönük bu gözaltı ve tutuklamaları kabul etmiyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.