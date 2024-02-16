İzmir’de 3 gün önce gözaltına alınan 6 gazeteci adliyeye sevk edildi
İzmir'de 3 gün önce ev baskınlarıyla gözaltına alınan 6 gazeteci adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
İzmir’de 3 gün önce sabah saatlerinde yapılan polis baskınında gözaltına alınan 6 gazeteci, emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Baskınlarda Jinnews muhabiri Melike Aydın, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Delal Akyüz, Tolga Güney ve Semra Turan; Gazete Duvar muhabiri Cihan Başakçıoğlu gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan gazetecilere dair 24 saat avukat kısıtlılık kararı verilmişti.
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