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İzmir’de 3 gün önce gözaltına alınan 6 gazeteci adliyeye sevk edildi

İzmir'de 3 gün önce ev baskınlarıyla gözaltına alınan 6 gazeteci adliyeye sevk edildi.

Güncel
  • 16.02.2024 11:09
  • Giriş: 16.02.2024 11:09
  • Güncelleme: 16.02.2024 11:17
Kaynak: Haber Merkezi
İzmir’de 3 gün önce gözaltına alınan 6 gazeteci adliyeye sevk edildi

İzmir’de 3 gün önce sabah saatlerinde yapılan polis baskınında gözaltına alınan 6 gazeteci, emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Baskınlarda Jinnews muhabiri Melike Aydın, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Delal Akyüz, Tolga Güney ve Semra Turan; Gazete Duvar muhabiri Cihan Başakçıoğlu gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan gazetecilere dair 24 saat avukat kısıtlılık kararı verilmişti.

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