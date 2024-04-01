Gazetecileri engelleme kararı

Haber Merkezi

Yüksek Seçim Kurulu’nun oy sayımı sırasında gazetecilerin görüntü almasını yasaklaması tepki çekti. Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), gazetecilerin oy sayımı sırasında görüntü almasını yasakladı.

Bazı seçim bölgelerinde oy sayım sırasında görüntü çeken gazeteciler, polis tarafından sandıkların bulunduğu alanlardan çıkarıldı. 298 sayılı Seçim Kanunu’na göre gazetecilerin haber amacıyla sandık başı işlemleri sırasında görüntü alması önüne bir engel bulunmuyor.