Gazeteciye saldırıda takipsizlik

Haber Merkezi

Bitlis’te Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin silahlı iki korumasının gazeteci Sinan Aygül’e saldırarak ağır yaralamasına ilişkin soruşturmada iddianame tamamlandı. Başkan Geylani hakkında takipsizlik kararı verilirken polis memuru Engin Kaplan ve koruma görevlisi Yücel Baysalı’nın ‘silahla kasten yaralama’, ‘silahla tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından cezalandırılması istendi.

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül ise “Bu iş bu kadar basit değil. Bir gazeteciye yaptığı haberlerden, yani yerine getirdiği kamu görevinden dolayı, silahla saldırmak en basit şekilde ele alınmış ne yazık ki. Dava bence ‘nitelikli kasten öldürme suçuna teşebbüs’ şeklinde açılmalı ve ağır ceza mahkemesinde görülmeliydi. Bu haliyle olayın küçültüldüğünü ve basite indirgendiğini, kamu vicdanına zarar veren bir yere gideceğini düşünüyorum” dedi.