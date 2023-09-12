7 yaşındaki çocukların namaza götürüldüğü videoyu paylaşan gazeteciye tehdit

Batman’da ‘Kur'an Nesli Platformu’ isimli oluşum tarafından 7-10 yaş grubu 3500 çocuğun topluca namaza götürüldüğü anları paylaşan gazeteci Bilal Gündem, evinin adresi ve gittiği yerlerin isimleri verilerek hedef gösterildi.

‘Kur'an Nesli Platformu’ tarafından 7-10 yaş arası 3500 çocuğun topluca namaza götürüldüğü anlara ilişkin bir videoyu Twitter hesabından paylaşan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Bilal Gündem, HÜDAPAR'lı bir avukatın hedef göstermesinin ardından tehdit edilmeye başladığını anlattı.

Bianet’e konuşan Bilal Güldem, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyu Batman’dan bir haber kaynağının yolladığını ve yalnızca görüntüyü yayınladığını söyledi. Güldem, hedef gösterilmesi sürecinde HÜDAPAR’lı Bilal Çakır’dan bahsetti:



“Videonun yayınlanmasından sonra HÜDAPAR’lı Bilal Çakır diye birisi hedef gösterdi. Sonra da saldırı başladı. Fotoğrafımı indirilip üstüne PKK yazmışlar. Daha önce yargılandığım ve beraat ettiğim dava üzerinden beni illegalize etmeye çalışıyorlar. Açık açık tehdit ediyorlar.”

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK



Güldem, hakaret ve tehdit içerikli paylaşımların kaydını aldığını ve suç duyurusunda bulunacağını söyledi.



Öte yandan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) de Güldem'in tehdit edilmesini kınadı ve açıklamasında “RSF’den Erol Önderoğlu: #Batman’da çocukların namaz için yola çıkarılmasına dair bir videonun, onu yayımlayan gazetecinin can güvenliğini tehlikeye sokulması için araçsallaştırılmasını şaşkınlıkla karşılıyoruz. Gazeteciyi hedef yapan bir avukatsa bu daha da vahimdir. Kınıyoruz” ifadelerine yer verdi.

NAMAZ 'ETKİNLİĞİ'



Her yıl ağustos ayında temsilcilikleri bulunan illerde 15 günlük namaz kılma programı düzenleyen ‘Kur’an Nesli Platformu’ bu yıl son olarak Batman’da aynı ‘etkinliği’ düzenledi. 7-10 yaş arası 3500 çocuğa 15 gün boyunca namaz eğitimi verildiği, erkek çocukların başına takke geçirildiği, kızların ise başının örtüldüğü programa HÜDAPAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ve HÜDAPAR Batman İl Başkanı Davut Şahin de katıldı.