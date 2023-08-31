Gazeteci Hale Gönültaş'ı tehdit eden cihatçılara takipsizlik

Tevhid grubuyla ilgili yazdığı haberden sonra tehdit mesajları alan gazeteci Hale Gönültaş’ın suç duyurusu takipsizlikle sonuçlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Hale Gönültaş’ı, yazdığı haberi yayından kaldırması için telefonla ve sosyal medya mesajlarıyla, tehdit eden, Tevhid grubu üyesi olduğu iddia edilen kişiler hakkında dava açmaya gerek görmedi. Gönültaş’ın kendisine gelen tehdit mesajlarını iletmesine ve telefonla tehdit edildiğini gösteren belgeleri sunmasına karşılık savcılık, tek bir isim üzerinden soruşturma yürüterek takipsizlik kararı verdi.

Gönültaş, Kısa Dalga internet sitesinde, kısa süre önce tahliye edilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayuncuk’a bağlı Tevhid grubu ile ilgili bir habere imza attı. “IŞİD’li kadının bıçaklı videosu millet bahçesinde çekildi” başlıklı haberde, İstanbul’da düzenlenen bir baskınla gözaltına alınan bir kadının elinde bıçakla şeriata karşı çıkanları ölümle tehdit ettiği görüntülerin İstanbul Başakşehir Millet Parkı’nda çekildiği yer alıyordu.

Haberden sonra telefonla arayan kişiler, Gönültaş'a, haberin kaldırılmaması durumunda kaldırmazsa bunun bir vebali ve sonucu olacağını söyleyerek tehdit etti. Gönültaş’a kayıtlarda, “Tevhid grubu işletme hesabı” diye geçen numaradan aramalar daha sonra da devam etti. Eş zamanlı olarak Gönültaş, çok sayıda sosyal medya hesabından tehdit edildi. Bunun üzerine tehditleri kamuoyuna duyuran Gönültaş, savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

İKİ SATIRLIK TAKİPSİZLİK

Savcılığın, Gönültaş’ın 3 Mayıs 2023 tarihli suç duyurusunu, sadece bir ay sonra, 13 Haziran 2023’te, iki satırlık takipsizlikle sonuçlandırdığı ortaya çıktı.

Gönültaş’ın telefonla aradığı kişiyle ilgili tarif vermesine, çok sayıda sosyal medya mesajını sunmasına karşılık, sadece tek kişiyi şüpheli olarak belirleyen savcılık, kararında, “Yürütülen soruşturma ve toplanan deliller ışığında, şüphelinin müştekiye karşı tehdit suçunu işlediğine dair soyut iddia dışında kamu davasının açılmasını gerektirecek nitelikte her türlü şüpheden uzak yeterli delil elde edilemediği…” ifadelerini kullandı.

Kararda, söz konusu telefonun araştırılıp araştırılmadığı, sosyal medya hesaplarıyla ilgili araştırma yapılıp yapılmadığına yönelik bir bilgi yer almadı. Kararda, şüpheli olarak belirlenen kişinin ifadesine de yer verilmedi.

Hale Gönültaş, cihatçı örgütlerin kadın ve çocukları nasıl etki alanına aldığına dair yaptığı haberlerle 2023 Erbil Tuşalp Gazetecilik Ödülü’ne layık görülmüştü.