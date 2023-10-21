Gaziantep FK, Antalyaspor'u tek golle mağlup etti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Gaziantep FK ile Antalyaspor, Kalyon Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi, hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golü 71. dakikada Nkoulou ağlarla buluşturdu.

Ligde üçüncü galibyetini alan Gaziantep FK, 9 puana yükselerek düşme hattının üstüne çıktı. Gaziantep ekibi, Marius Sumidica yönetiminde 4 maçta 3'üncü galibiyetini elde etti.

Ligde dördüncü olmak üzere üst üste ikinci yenilgisini alan Antalyaspor ise 9 puanda kaldı.