Pendikspor, Konya'da geriden gelip kazandı

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Konyaspor, Pendikspor’u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Pendikspor, geriye düştüğü mücadeleden 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Ev sahibi Konya, 49'da Marlos Moreno'nun golüyle 1-0 öne geçerken, Pendikspor bu gole 64'te Erencan Yardımcı ve 88'de Abdoulay Diaby ile yanıt verdi: 1-2.

Yeni hocası Ivo Vieira yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan, aynı zamanda bu sezon ilk kez kazanan Pendikspor puanın 7'ye çıkardı.

Üst üste 3. mağlubiyetini alan Konyaspor ise 9 puanda kaldı.