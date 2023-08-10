Gaziantep'te devlet hastanesinde silahlı kavga: 3 yaralı

Gaziantep'te Nizip Devlet Hastanesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı belirtilen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Hastane ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Gaziantep'te devlet hastanesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Nizip Devlet Hastanesi'ne gelen İbrahim Halil B. ve oğlu Fatih Eren B. aralarında alacak verecek meselesi olan başka bir şahısla karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, İbrahim Halil B., oğlu Fatih Eren B. ile hastanede sıra bekleyen Kemal Ş. tartıştıkların şahıs silahından çıkan kurşunlarla yaralandı.

Yaralanan 3 kişi tedavi altına alınırken, hastane tedbir amaçlı boşaltıldı.

Playla ilgili inceleme başlatıldı.