Gaziosmanpaşa'da geri sayım: Özgür Çelik oy oranını açıkladı

AKP'li aday Hasan Tahsin Usta'nın itirazı üzerine yeniden sayım kararı verilen İstanbul Gaziosmanpaşa'da 1.030 sandıktan 921'i sayıldı. 109 sandıkta sayım devam ediyor.

AKP'li aday Hasan Tahsin Usta'nın itirazı üzerine yeniden sayım kararı verilen İstanbul Gaziosmanpaşa'da 1.030 sandıktan 921'i sayıldı. 109 sandıkta sayım devam ediyor. Son sonuçlara göre CHP adayı Hakan Bahçetepe 818 oy farkıyla yarışı önde götürmeye devam ediyor. Son durumu paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Gaziosmanpaşa'da Hakan bahçetepe ile tam yol ileri!" diye yazdı.

Bu gece 23:00'e kadar bitmesi beklenen Gaziosmanpaşa yeniden sayımında son durumu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından şu şekilde paylaştı:

"Toplam sandık sayısı: 1.030 Yeniden sayılan sandık sayısı: 921 Kalan sandık sayısı: 109 Hakan Bahçetepe Başkanımız 818 oy farkıyla önde. Gaziosmanpaşa’da Hakan Bahçetepe ile tam yol ileri!"

31 Mart yerel seçimlerinde Hakan Bahçetepe oyların yüzde 40.47'sini, en yakın rakibi Hasan Tahsin Usta da yüzde 40.01 oranında oy almıştı.