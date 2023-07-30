Gaziosmanpaşa'da taksiye silahlı saldırı: Şoför hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa'da bir taksiye yapılan silhalı saldırıda yaralanan sürücü, aracın kontrolünü kaybederek park halindeki bir başka araca çarptı. Yaşanan olayda taksi şoförü Samet Kubiloğlu hayatını kaybederken, silahlı saldırıyı taksideki yolcuların husumetlilerinin gerçekleştirdiği iddia edildi.

Güncel 30.07.2023 12:57 Giriş: 30.07.2023 12:57

Güncelleme: 30.07.2023 13:07 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA