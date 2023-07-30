Gaziosmanpaşa'da taksiye silahlı saldırı: Şoför hayatını kaybetti
Gaziosmanpaşa'da bir taksiye yapılan silhalı saldırıda yaralanan sürücü, aracın kontrolünü kaybederek park halindeki bir başka araca çarptı. Yaşanan olayda taksi şoförü Samet Kubiloğlu hayatını kaybederken, silahlı saldırıyı taksideki yolcuların husumetlilerinin gerçekleştirdiği iddia edildi.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da taksi sürücüsü silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Beyoğlu'ndan aldığı iki yolcuyla Yıldız Tabya Mahallesi'ne gelen 31 yaşındaki Samet Kubiloğlu'nun kullandığı 34 TCP 84 plakalı taksiye kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce Berceste Sokak'ta ateş açıldı.
Taksideki yolcuların husumetlilerinin açtığı iddia edilen ateşte yaralanan taksi sürücüsü, aracının kontrolünü kaybederek park halindeki başka bir otomobile çarptı.
Araçtaki yolcular olayın ardından kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Kubiloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, saldırganlarla yolcuların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.