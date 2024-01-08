Gazlı içeceklere zam geliyor

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 Ocak'tan itibaren gazlı içeceklere yüzde 15 ile yüzde 20 oranında zam yapılacağını duyurdu.

Yüksek enflasyon nedenyile akaryakıt ve temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere birçok ürüne gelen yeni yılda da devam ediyor.

Dondurma, alkol ve sigaranın ardından Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazlı içeceklere de zam geleceğini duyurdu.

Dündar'ın paylaşımına göre, Coca-Cola, Sprite, Schweppes, Cappy, Fusetea ve Fanta'ya yüzde 15 ile yüzde 20 oranında zam yapılacağını açıkladı.

Dündar, yapılacak olan zammın 12 Ocak itibarıyla geçerli olacağı bilgisini verdi.