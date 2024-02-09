Gazze'de can kaybı 27 bin 947'ye yükseldi

İsrail'in 126 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de can kaybı 27 bin 947'ye yükseldi. Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 67 bin 459'a ulaştığı kaydedildi.

Dünya 09.02.2024 12:12 Giriş: 09.02.2024 12:12

Güncelleme: 09.02.2024 12:19 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 107 artarak 27 bin 947'ye çıktı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 126 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 107 Filistinliyi daha öldürdüğü, ölen kişi sayısının 27 bin 947'ye yükseldiği aktarıldı. YARALI SAYISI 67 BİNDEN FAZLA Son saldırılarda 142 kişinin daha yaralandığı Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 67 bin 459'a ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı. BM, Refah'taki Gazzelilerin hayatta kalmak için temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu bildirdi Erdoğan'dan "İslam ülkeleri" mesajı