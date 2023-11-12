Gazze'deki hastanelerin son durumu ne?

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de bulunan 36 hastanenin yarısının faaliyetlerini sürdüremediğini duyurdu. Ayrıca Gazze’nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi ile bağlantının sağlanamadığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası 37. günde de devam ediyor.

Filistinli yetkililer, Gazze'de yakıtın tükenmesi sebebiyle kentte 16 Kasım Perşembe günü iletişimin tamamen kesileceğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bu hafta yaptığı açıklamada Gazze’deki 36 hastanenin yarısının faaliyet gösteremediğini bildirdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Gazze'nin kuzeyinde yer alan hastanelerin son durumu şu şekilde:

ŞİFA HASTANESİ

Dünya Sağlık Örgütü, dün gece (Kasım Cumartesi) Gazze’nin en büyük hastanesindeki bağlantılarıyla iletişimlerinin kesildiğini, personelin ve hastaların güvenliği konusunda “ciddi endişelerin” bulunduğunu açıkladı.

Hamas'ın yönetimindeki Gazze'de Sağlık Bakanlığı ise hastanedeki kalp hastalıkları servisinin yıkıldığını belirtti.

KUDÜS HASTANESİ

Filistin Kızılayı, bu sabah Kudüs Hastanesi’nde yakıtın tükendiğini ve hastanenin artık kullanım dışı olduğunu açıkladı. Yapılan duyuruda doktorların, elektriksiz bir şekilde hastaları tedavi etmeyi sürdürdükleri belirtildi.

Kızılay, daha önce de hastanenin İsrail tankları tarafından kuşatıldığını duyurmuştu.

ENDONEZYA HASTANESİ

Reuters haber ajansı, bu sabah bazı doktorların Gazze’nin kuzeyindeki hastanede yaralanmış bebekleri tedavi ederken çekilmiş videolarını paylaştı.

Hastanedeki doktorlar elektrik ve oksijen kaynaklarının kalmadığını, elle çalışan solunum cihazları kullandıklarını söyledi.

RANTİSİ VE EL-NASR HASTANELERİ

İsrail ordusu, az sayıdaki personel ve yatalak hasta haricinde herkesin çocuk hastanelerini tahliye ettiğini duyurdu.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, Rantisi Hastanesi’nin İsrail tankları tarafından kuşatıldığına dair bazı haberleri doğruladı.