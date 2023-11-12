Çatışmalarda 37. gün: Hamas rehine müzakerelerini askıya aldı

İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını havadan ve karadan aralıksız sürdürüyor. İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk olmak üzere, 11 bin 78 Filistinli öldürüldü. İsrail ise, 354’ü asker 1200'den fazla İsraillinin öldüğünü duyurdu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün akşam yaptığı açıklamada, iletişim ve internet kesintileri nedeniyle Gazze'deki can kayıplarının sayılamadığını duyurdu. Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle 16 Kasım Perşembe günü itibarıyla iletişim hizmetlerinin duracağını bildirdi. Öte yandan Reuters'a konuşan Filistinli bir yetkili Hamas'ın rehine müzakerelerini askıya aldığını söyledi.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar, 37. gününde de devam ediyor.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, iletişim ve internet kesintileri nedeniyle Gazze'deki can kayıplarının sayılamadığını duyurdu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Endonezya Hastanesi'nin çevresine peş peşe şiddetli saldırılar düzenlediği kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin çeşitli noktalarına yoğun saldırılar düzenlediği belirtilen açıklamada, kuzeyde yer alan Tel ez-Zater bölgesi ile Gazze kentindeki Es-Seraya kavşağı çevresinin de bombalandığı bilgisi verildi.

DSÖ: ŞİFA HASTANESİ İLE İRTİBATIMIZ KESİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün, Gazze'de Şifa Hastanesi'ndeki merkezleriyle irtibatının bir süre kesildiğini bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, resmi sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Hastanenin sürekli saldırılara maruz kaldığına dair korkunç haberlerle birlikte, durumun oldukça ürkütücü ve endişe verici olduğunu aktardı.

"DSÖ'nün Şifa Hastanesi'ndeki merkeziyle irtibatı kesildi" diyen Ghebreyesus, kendilerine ulaşan son raporlarda "Hastane tanklarla çevrili ve çıkıp kaçmak isteyenlere ateş açıldığı bunların yaralandığı ya da öldürüldüğü yönünde" haberler olduğunu vurguladı.

DSÖ'nün gelişmelerden oldukça endişe duyduğunu belirten Ghebreyesus, Gazze'de insanların hayatlarını kurtarmanın tek yolunun derhal insani ateşkes ilan edilmesi olduğu ve bu yönde çağrılarını yinelediğini belirtti.

Ghebreyesus şu ifadelere yer verdi:

"DSÖ ayrıca kritik yaralı ve hastaların sürdürülebilir, düzenli, engelsiz ve güvenli tıbbi tahliyesi için çağrıda bulunmakta olup, tüm rehinelere de uygun tıbbi bakım sağlanmalı ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır."

GAZZE'DE YAKIT SIKINTISI NEDENİYLE İLETİŞİM HİZMETLERİ DURACAK

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle 16 Kasım Perşembe günü itibarıyla iletişim hizmetlerinin duracağını bildirdi.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İshak Sedr, Filistin topraklarında faaliyet gösteren iletişim şirketlerinin yetkilileriyle basın toplantısı düzenledi.

Gazze Şeridi'nde akaryakıt sıkıntısı sebebiyle perşembe gününden itibaren iletişim hizmetlerinin tümüyle duracağını aktaran Sedr, şunları söyledi:

"Devam eden savaşta iletişim hatlarının yüzde 65'i zarar gördü. Geriye kalan hatlar üzerinden şu ana kadar iletişim hizmeti sağlanıyor ancak bu da perşembe günü itibarıyla duracak."

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawwal İcra Müdürü Abdulmecid Mulhim de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki iletişim şirketlerine ait baz istasyonları ve hizmetlerini birkaç enerji kaynağı üzerinden sürdürdüklerini ifade etti.

Gazze'de faaliyet gösteren elektrik şirketini birinci enerji kaynağı olarak anlatan Mulhim, bunun durması halinde güneş enerjisinden elektrik alındığını kaydetti.

Güneş enerjisinin de hizmet dışı kalması durumunda ise normal bir jeneratör çalıştırılarak elektrik elde edildiğini söyleyen Mulhim, bunun da olmadığı durumlarda da enerji depolama bataryalarının devreye girebileceğini aktardı.

Mulhim, "Çarşamba günü itibarıyla da Gazze'deki iletişim şirketlerine ait enerji depolama bataryalarının devreye girmesini öngörüyoruz. Söz konusu bataryalar da 24 saat enerji kapasitelidir."

HAMAS REHİNE MÜZAKERELERİNİ ASKIYA ALDI Hamas’ın, İsrail’in Gazze’deki Şifa hastanesine saldırılarından dolayı rehine müzakerelerini askıya aldığı belirtildi. Reuters ajansına konuşan Filistinli bir yetkili, cuma gününden beri İsrail ordusunun etrafını sardığı Şifa Hastanesi’ndeki durum nedeniyle rehineler için Hamas ile İsrail arasında dolaylı yoldan yürütülen müzakerelerin askıya alındığını söyledi.

GAZZE'DEKİ SAĞLIK BAKANLIĞI: ŞİFA HASTANESİ'NDE 2 BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırıları sonucu Şifa hastanesinin jeneratörlerinin devre dışı kaldığını, bebek bakım ünitesindeki 2 bebeğin hayatını kayebttiğini duyurdu.

BM Koordinatörü Martin Griffiths, hastaneleri hedef almanın hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Tüm Arap ve uluslararası tarafları Gazze ve Kuzey Gazze'deki hastanelerin hedef alınmasını durdurmak üzere derhal müdahale etmeye çağırıyoruz. Tüm uluslararası kurumlara, sağlık sistemini korumak ve tamamen insani görevlerini yerine getirmesini sağlamak için derhal Şifa Tıp Kompleksi'ne ve Kuzey Gazze'deki hastanelere gelmeleri çağrımızı yineliyoruz. Elektrik jeneratörünün durması ve kompleksin hizmet dışı kalmasının ardından Şifa hastanesinin bebek bakım ünitesinde, ikinci çocuk hayatını kaybetti” denildi.

İSRAİL, SURİYE VE LÜBNAN'I VURDU

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasının yanı sıra bölge ülkeler arasında da çatışmalar sürüyor

İsrail Hava Kuvvetleri, Suriye ve Lübnan'a hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Hava Kuvvetleri'nde yapılan açıklamada Lübnan'da Hizbullah'ın hedef alındığı, Suriye'ye yönelik saldırının ise Suriye'nin Golan Tepeleri yönünden gelen saldırısına yanıt olduğu belirtildi.

GAZZE'DEKİ BM YERLEŞKESİ BOMBALANDI, ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, BM'nin Gazze'deki yerleşkesinin bombalanması sonucunda çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu duyurdu.

BM Kalkınma Programı'nın açıklamasında "BM'nin Gazze'deki yerleşkesinin bombalanması sonucu birçok ölü ve yaralı var. Bu çatışmada sivillerin ölümü ve yaralanması kabul edilemez" denildi.