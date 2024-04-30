Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerinden Netanyahu ile acil görüşme talebi

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Hamas'la önerilen esir takası mutabakatına ilişkin gelişmeler hakkında bilgi almak ve bu dosyanın öncelik olarak kalmasını istemek için Başbakan Binyamin Netanyahu ile acil görüşme talebinde bulundu.

Tel Aviv ile Hamas arasındaki anlaşmazlıklar ve İsrail hükümeti içindeki bölünmenin bir sonucu olarak esir takası mutabakatına varılması konusundaki iyimserlik ciddi bir şekilde azalırken, Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerinin temsilcileri Netanyahu'ya mektup gönderdi.

Kanal 12 televizyonunun haberinde, esirlerin ailelerinin temsilcileri, teklif edilen anlaşmadaki gelişmeler hakkında bilgi almak ve esirler konusunun öncelik olarak kalmasını talep etmek amacıyla Netanyahu ile yarın en kısa zamanda acil bir toplantı talep ettiği belirtildi.

Israel Hayom gazetesine göre, esirlerin ailelerinin temsilcileri Netahyahu'ya gönderdikleri mektuplarında şu ifadelere yer verdi:

"Görüşmeden geçen aylar sonra bir toplantı talebinde bulunmak üzere yaklaşık bir buçuk hafta önce sizinle ve Savaş Konseyi'nin tüm üyeleriyle temasa geçtik. Savaş Konseyi üyelerinden herhangi birinin resmi yanıtı veya yorumu olmaksızın, talebimiz değişmeden kalmıştır. Anlaşmanın durumu hakkında bilgi almak ve esirlerin durumuna ilişkin kesin tutumumuzu ifade etmek için yarın acil bir görüşme yapılmasını talep ediyoruz."

SAVUNMA BAKANLIĞI ÖNÜNDE GÖSTERİ

Öte yandan, İsrailli esirlerin yakınları ve destekçileri, son dönemde olduğu gibi başkent Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı önündeki Begin Caddesi'nde toplandı.

Yaklaşık 200 kişilik grup, Netanyahu'dan gelen Refah'a saldırılacağı açıklamalarını eleştiren sloganlar attı, hükümete esirlerin kurtarılması için anlaşma yapması çağrısı yaptı.

"Esirleri kurtarın", "Bekleyecek zamanları kalmadı kurtarın" yazılı pankart taşıyan göstericiler bir süre yolu kapattı.