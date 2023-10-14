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Gazze'deki Ürdün sahra hastanesi, İsrail saldırıları nedeniyle hizmet dışı kaldı

Gazze Şeridi'ndeki Ürdün sahra hastanesinin, İsrail'in saldırıları ve buraya giden yolların kesilmesi nedeniyle hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Dünya
  • 14.10.2023 15:10
  • Giriş: 14.10.2023 15:10
  • Güncelleme: 14.10.2023 15:16
Kaynak: AA
Gazze'deki Ürdün sahra hastanesi, İsrail saldırıları nedeniyle hizmet dışı kaldı

Gazze'deki Ürdün sahra hastanesinin, İsrail'in saldırıları ve uygulanan abluka nedeniyle hizmet dışı kaldığı belirtildi.Ürdün resmi televizyonu el-Memleke'de konuyla ilgili bir habere yer verildi.

İsrail saldırıları sonucunda hasar gördüğü aktarılan hastanenin, İsrail'in çevresindeki bölgeleri bombalaması ve buraya giden yolların kesilmesi nedeniyle tamamen hizmet dışı kaldığı kaydedildi.

GÜNDE BİN KİŞİYE ÜCRETSİZ HİZMET VERİYORDU

Ürdün ordusuna bağlı olarak 2009 yılında kurulan Ürdün sahra hastanesi, günde bin ila 1200 kişiye ücretsiz hizmet veriyordu.

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