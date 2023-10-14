Lübnan Başbakanı: "Savaşa girmek istemiyoruz ancak Hizbullah'tan güvence alamadık"

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesiyle İsrail arasındaki sınır saldırılarını değerlendirdi. Mikati, savaşa girmek istemediklerini söylese de Lübnan Hizbullahı'ndan henüz bu yönde güvence alamadıklarını ifade etti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail ile ülkesi arasında yaşanan sınır çatışmalarına değindi. Mikati "Savaşa girmek istemiyoruz" dedi ancak Lübnan Hizbullahı'ndan bu yönde bir güvence alamadıklarını söyledi.

AA'nın aktardığına göre, Lübnan'daki bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Mikati, Lübnan için esas olanın güven ve istikrarının korunması olduğunu vurgulayarak, Hizbullah'a da atıfla, "Ancak hiçbir taraftan gelişmelere ilişkin güvence alamadım çünkü durum sürekli değişiyor" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL, HİZBULLAH'A YÖNELİK PROVOKE EDİCİ SALDIRILARI DURDURMALI"

İsrail'in Hizbullah'a yönelik provoke edici saldırılarını durdurması gerektiğini söyleyen Mikati, "Çünkü Lübnan savaşa girmek istemiyor" dedi.

İsrail-Hamas çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli bir hâl alırken İsrail-Lübnan sınırında da tansiyon yeniden yükseldi.

Son olarak İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden gelen Hizbullah'a ait İHA'ları düşürdüklerini duyurdu.