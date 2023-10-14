İsrail ordusu: Lübnan'ın güneyinden gelen Hizbullah'a ait İHA'ları düşürdük

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinden gelen Hizbullah'a ait insansız hava araçlarının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusunun kendi sınırlarına Lübnan Hizbullahı'ndan gelen İHA'ların düşürüldüğü açıklandı. Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun dış medya sözcüsü Jonathan Conricus, İsrail'e gönderilen Hizbullah'a ait İHA'ları düşürdüklerini açıkladı.

AA'nın aktardığına Conricus, İsrail uçağını hedef alan karadan havaya fırlatılan bir füzenin de düşürüldüğünü de söyledi.

Bölgede durumun oldukça gergin olduğunu belirten Conricus, Hizbullah'ın faaliyetlerinin yakından izlendiğini ifade etti.

Gelişmeye dair Hizbullah'tan henüz açıklama yapılmadı.

"SIZMAYA ÇALIŞAN BİR GRUP İHA İLE VURULDU"

İsrail ordusu ayrıca Lübnan'dan İsrail topraklarına sızmaya çalışan bir grup silahlı unsurun İHA ile vurulduğunu açıkladı.

Ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin yakın zamanda Lübnan'dan İsrail'e sızmaya çalışan bir grup silahlı unsuru gözetlediği ve İHA ile hedef alarak tasfiye ettiği belirtildi.

İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini alırken İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı. Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.

Sınırdaki gerginliği takip eden bir grup gazeteci de dün saldırıya uğramıştı. Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah hayatını kaybetmiş, Al Jazeera ve AFP muhabirleri de yaralanmıştı.