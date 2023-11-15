Gazze katliamına Blair kamuflajı

Uluslararası toplumun ateşkes çağrılarına kulaklarını tıkayan İsrail, katliamların üstünü örtmek için Irak işgalinin sorumlusu Blair’i kullanma hazırlığında. Blair’in sözcüsü iddiayı reddetti. 100 Amerikan diplomat ise Biden’ı yanlış bilgi yaymakla suçladı.

Dış Haberler Servisi

Irak işgalinden yıllar sonra "keder ve pişmanlık" hissettiğini açıklayan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in Gazze'ye "İnsani koordinatör" olarak atanacağı ileri sürüldü. İsrail medyasındaki haberlere göre Tel Aviv yönetiminin Blair'den bu görev için talepte bulunduğu iddia edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın kaynaklara göre, Netanyahu, Blair'in "deneyimini", Gazze'de artan sivil kayıplarıyla ilgili "endişeleri dindirmek" için kullanmak istiyor.

HENÜZ TEKLİF YOK

Blair'in Sözcüsü, iddialarla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Blair'in İsrail'de bir ofisi var ve İsrail ile Filistinlileri ilgilendiren konularda çalışmalarını sürdürüyor. Ne yapılabileceği konusunda durumu bölgedeki ve başka yerlerdeki birçok insanla görüşüyor. Ancak şu ana kadar bir görev teklif edilmedi ya da kabul edilmedi."

İngiliz medyasına konuşan Blair'e yakın kaynaklar ise eski Başbakan'ın insani konularda bir şeyleri değiştirme umudu olmadıkça görevi kabul etmeyeceğini belirtti.

İngiltere’de 1997-2007 döneminde iktidarda bulunan Blair. Irak’ın 2003’te ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgaline verdiği destek nedeniyle hedef oldu. 30 bin İngiliz askerinin katıldığı Irak’ın işgalinde, 200 binden fazla Iraklı ile 200’e yakın İngiliz askeri hayatını kaybetti.

Blair, 2007'de başbakanlıktan ayrıldıktan sonra Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve Rusya'nın Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak yaklaşık 10 yıl görev yapmıştı.

100 DİPLOMATTAN TEPKİ

ABD'de Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'ndan (USAID) 100 diplomat ise İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dair Başkan Joe Biden'ı "yanlış bilgi yaymakla" suçladı. Diplomatların imzaladığı bildiride, İsrail'in Gazze'de "savaş suçları" işlediği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın politika dairesine sunulan bildiride, ABD'ye, İsrail ve Hamas'ın elindeki esirlerin salıverilmesi için çalışma yapılması çağrısında bulunulurken, İsrail hapishanelerinde binlerce Filistinlinin haklarında herhangi bir suçlama olmadan tutulduğuna dikkat çekildi. Bildiride, Biden'a İsrail'in eylemlerini daha fazla sorgulaması tavsiye edildi.

Bakanlık Sözcüsü Matthew Miller, söz konusu bildiriye dair basına yaptığı açıklamada, "Bakan, farklı bürolardaki her kademeden çok sayıda kişiyle bir araya gelerek hem İsrail'in Hamas'la çatışması hem de diğer konularla ilgili politikalara dair düşüncelerini dinledi" dedi.

BORRELL BÖLGEDE

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise İsrail-Hamas savaşı sonrası 3 konuya 'hayır' diyerek Gazze için AB'nin planını açıkladı. AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası konuşan Borrell, iki devletli bir çözüm bulma çabalarını iki katına çıkarma zamanının geldiğini vurguladı.

Borell, 3 konuya 'hayır' dediklerini ifade ederek bunları şöyle sıraladı: "Birincisi, Gazze'nin dışına zorla göçe izin verilemez. Filistinlilerin sürgün edilmesine izin veremeyiz. İkincisi, Gazze toprakları küçültülemez. Gazze toprakları, İsrail tarafından işgal edilemez. Üçüncüsü ise Gazze'deki durum, Filistin meselesinin çözümünün bir parçası olmak zorunda."

Borell, Batı Şeria'yı yöneten mevcut Filistin yönetiminin 'güçlendirilmiş bir versiyonunun' Gazze'de olabileceğini kaydetti.