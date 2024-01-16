Gazze'nin kuzeyinde çatışmalar yeniden başladı

İsrail güçlerinin çekildiği bölgelere tekrar girmesiyle Gazze'nin kuzeyinde çatışmalar yeniden başladı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'ın tüm gücünün ortadan kaldırıldığı iddiasında bulunmuştu.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çekildiği bölgelere tekrar girerek Filistinli direniş grupları ile çatışmaya başladığı bildirildi.

İsrail güçleri, daha önce çekildiği Gazze Şeridi'nin kuzeyinki Cibaliya, Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Gazze kentlerindeki bazı bölgelere yeniden girdi.

Gazze kentinin Şücaiye, et-Tuffah mahalleleri ve Senafur bölgesinde, Cibaliya'nın Cebel er-Rays, Beyt Hanun'un es-Sikke bölgelerinde, Beyt Lahiya'nın da Um en-Nasr köyünde İsrail güçleri ile Filistin direniş grupları arasında çatışmalar yeniden başladı.

İsrail güçleri, söz konusu bölgeleri tekrar girmeden önce yoğun top atışı ve hava saldırılarıyla vurdu. Görgü tanıkları bombardımanın ardından çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisini aktardı.

İsrail ordusu, ocak ayı başlarında söz konusu bölgelerden çekilmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'de kara harekatının 3 ay süreceğini daha önce duyurduklarını ve Gazze'nin kuzeyinde bu aşamanın sona erdiğini" belirtmişti.

Gallant, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'ın tüm gücünün ortadan kaldırıldığı iddiasında bulunmuş ve diğer yerleşim bölgelerine geçtiklerini ifade etmişti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 285 Filistinli öldürüldü, 61 bin 154 kişi Filistinli yaralandı. Enkaz altında hâlen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 189'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 523 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 355 Filistinli hayatını kaybetti.