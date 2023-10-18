Gazze'nin statüsü ‘küresel bir konu’

Tel Aviv ordu sözcüsü Hagari, kara harekatı sonrası Gazze'nin statüsünün tartışılacağını söyledi. Ürdün Kralı Abdullah, Filistinlilerin göçe zorlanmasının 'olağan şüpheliler'in bir senaryosu olduğunu söyledi.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız sürüyor. Tel Aviv yönetimi Filistinlileri Mısır sınıra sürerken Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Mısır sınırını da vurmaya başladı. Tel Aviv’in başta Mısır sınırındaki Refah kenti ve Han Yunus olmak üzere Gazze Şeridi'nin birçok noktasını hedef aldığı kaydedildi. Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre saldırılarda onlarca kişi yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler'den (BM), "İsrail Hava Kuvvetleri, kuzeydeki sivil nüfusun gitmesini istediği güneydeki Han Yunus ve diğer bölgeleri de bombalıyor" açıklaması geldi.

İsrail ordu sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari planlanan kara harekatı sonrası Gazze'nin statüsünün İsrailli politikacılar ve diğer ülkelerin tartışacağı "küresel bir konu" olacağını söyledi. 1967'de Mısır'dan ele geçirdiği Gazze Şeridi'ni 2005 yılında bırakan İsrail, 2007 Hamas'ın bölgenin yönetimine seçilmesinin ardından kıyı şeridine sıkı bir ambargo uygulamaya başlamıştı.

SIĞINMACI ALMAYACAĞIZ

Ürdün Kralı Abdullah, Filistinli sığınmacıların Ürdün ya da Mısır'a gitmeye zorlanmasına karşı çıkarak insani durumun Gazze ve Batı Şeria içerisinde çözülmesi gerektiğini söyledi. Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşen Kral Abdullah "Bu bir kırmızı çizgidir, çünkü bunun olağan şüpheliler tarafından sahneye konmak istenen ve sahada şartları oluşturulan bir senaryo olduğunu düşünüyorum" sözlerini kullandı.

ATEŞKES TASARISINA RET

Rusya’nın Gazze’de “insani ateşkes” çağrısı yapan ve her türlü sivil ölümü kınayan karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) reddedildi. 15 üyeli BM Güvenlik Konseyinde Rusya’nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin karar tasarısı oylandı. Tasarı, 5 ‘evet’ oyu alırken, 6 ‘çekimser’ ve 4 ‘hayır’ oyuyla reddedildi. ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya ‘hayır’ oyu kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede Rusya'nın, Filistin-İsrail çatışmasını sona erdirme, siyasi ve diplomatik yollarla barışçıl bir çözüm amaçlı çalışmalar yürütmeye devam etme konusunda hazır olduğu teyit edildi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan İsrail'in sonuçları olmadan Gazze şeridine girmesine izin verilmeyeceğini söyleyerek, "Direniş liderleri Siyonist rejimin Gazze'de bir eylemde bulunmasına izin vermeyecek... Tüm seçenekler masada ve Gaza halkına karşı işlenen savaş suçlarına kayıtsız kalamayız" ifadelerini kullandı.