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Gazze Şeridi’nde internet ve telefon hizmetleri kesildi

Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi, Gazze Şeridi’nde İsrail tarafından iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

Dünya
  • 05.11.2023 21:24
  • Giriş: 05.11.2023 21:24
  • Güncelleme: 05.11.2023 21:26
Kaynak: İHA
Gazze Şeridi’nde internet ve telefon hizmetleri kesildi
FOTOĞRAF: İHA

Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi, Gazze Şeridi’nde İsrail tarafından iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 1 aydır devam ederken, Gazze Şeridi’nde bir kez daha internet ve telefon kesildi. Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’nde İsrail tarafından iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiği duyurularak, “Daha önce yeniden bağlanan ana hatların İsrail tarafından tekrar kesilmesi nedeniyle Gazze Şeridi ile tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz” denildi.
İnternet hareketlerini gözetleyen NetBlocks, yerel saatle 18.50’de Gazze Şeridi'nde internet bağlantısında yeni bir “çöküş” yaşandığını belirterek, bunun geçtiğimiz aydan bu yana üçüncü kesinti olduğunu aktardı.

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