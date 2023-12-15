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Gazze’de ateşkes iddiası

Dünya
  • 15.12.2023 06:00
  • Giriş: 15.12.2023 06:00
  • Güncelleme: 15.12.2023 08:38
Gazze’de ateşkes iddiası
Gazzeliler BM deposunda çadırlarda soğuk hava ve yağışla mücadele ediyor. (Fotoğraf: AA)

Dış Haberler

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde öldürülenlerin sayısı 18 bin 787’ye çıktı.

Katar’da yayımlanan Al Arabi Al Cedid gazetesi, Mısırlı kaynaklara dayandırdığı haberinde İsrail’in Hamas’la ateşkes karşılığında rehinelerin serbest bırakılmasını öngören yeni bir anlaşmaya aracılık etmesi için Mısır’a başvurduğunu yazdı. İsrail gazetesi Haaretz’e konuşan Filistinli kaynaklar ise yeni bir anlaşma için Katar ve Mısır arabuluculuğunda gayriresmi temaslar olduğunu ancak şu aşamada hiçbir şeyin olgunlaşmadığını söyledi.

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