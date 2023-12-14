İsrail ordusu Cenin'den çekildi

İsrail ordusu, kuşatma altında tuttuğu Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ile buradaki mülteci kampından 3 günün sonunda geride 12 Filistinli ölü ile ağır bir yıkım bırakarak çekildi.

İsrail ordusu, kuşatma altında tuttuğu Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ile buradaki mülteci kampından 3 günün sonunda geride 12 Filistinli ölü ile ağır bir yıkım bırakarak çekildi.

İsrail ordusunun 12 Aralık gece saatlerinde Cenin kentine düzenlediği baskın ve buradaki kampa uyguladığı kuşatma 3'üncü günün akşamında sona erdi.

İsrail ordusuna ait zırhlı araçlar bugün ikindi saatlerinde yoğun biçimde sis bombası atarak kamptan çekilmeye başladı. Ancak aradan yaklaşık yarım saat geçtikten sonra askerler yeniden kampa dönünce Filistinli silahlı gruplar ile kısa süreli çatışmalar yeniden patlak verdi. İsrail askerleri akşam saatine doğru yeniden kamptan çekildi.

İsrail ordusuna ait SİHA'nın dün geceki saldırısıyla biri çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bugün de bir Filistinli can verdi. İsrail ordusunun üç gün süren baskınında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 12 oldu.

GERİDE YIKIM KALDI

İsrail askerleri, Cenin Mülteci Kampı'nda bazı evler ve binalara yanıcı patlayıcılarla saldırı düzenledi. İsrail ordusunun kullandığı patlayıcıların etkisiyle binaların iç ve dış duvarları karardı, evler, dükkanlar kullanılamaz hale geldi.

İsrail askerleri, Cenin Mülteci Kampı ve Cenin kentinde yaklaşık 20 yapıyı patlayıcılarla hedef aldı. İsrail ordusuna ait buldozerler bölgede yolları kazıdı, arabaları sürükleyerek hurdaya çevirdi.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Cenin'de 60 saat devam eden baskın boyunca aranan 60 kişiyi gözaltına aldığını, 50 kadar silah ele geçirdiğini duyurdu.

Buna karşın, Filistinli yetkililer İsrail askerlerinin Cenin kenti ve mülteci kampından yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldığını, bunlardan büyük bir çoğunluğunun sorgularının ardından serbest bırakıldığını açıklamıştı.

FİLİSTİNLİ ESİRİN EVİ YIKILDI

İsrail askerleri, İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinli esir Tamir Meri'nin Cenin Mülteci Kampı'nın tepe bölgesindeki Cebriyat Mahallesi'ndeki iki katlı evini patlayıcılara yerle bir etti. Patlama nedeniyle çevredeki evlerde de büyük hasar meydana geldi.

İSRAİL ASKERLERİ CAMİDEN DUA OKUDU

İsrail askerleri baskınlar sırasında bir camiyi işgal ederek hoparlörlerinden Yahudi duası okumuştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, askerler işgal ettikleri bir camiye ayakkabılarıyla girmiş; içlerinden biri caminin mihrabının önündeki mikrofonu alarak Yahudi duası söylemişti. Bu sırada bazı İsrail askerlerinin de güldüğü görülmüştü.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Kahraman askerlerimizden Cenin'de bir camide Şema İsrael duası." ifadelerini kullanmıştı. İsrail Ordu Sözcülüğü yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu eylemin "ordunun değerlerine aykırı olduğu, görüntülerdeki askerler hakkında disiplin soruşturması yapılacağını" kaydedilmişti.