İsrail, limanlarına gemi programlarını gizleme talimatı verdi

İsrail yönetimi, limanlarına talimat vererek çalışma programlarını internetten gizlemelerini istedi.

İsrail yönetimi, limanlarına talimat vererek çalışma programlarını internetten gizlemelerini istedi. İsrail’in ekonomi haber sitesi Globes’un haberine göre, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, ülkedeki limanlara, gemilerin geliş ve gidişleriyle ilgili bilgilerin internet sitelerinden kaldırılması yönünde “acil” bir talimat yayınladı.

Konseyin talimat açıklamasında, "Gelecekte artık dikkate alınması gereken bir sorun olmadığı netleştiğinde, önceki duruma geri dönmek mümkün olacak." ifadelerine yer verildi.

İsrail’in söz konusu kararı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz’deki Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçen İsrail bağlantılı gemileri hedef almasının ardından geldi.