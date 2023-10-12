Gazze’de insani kriz derinleşiyor: Yoğun bakımda yaralılar için yer kalmadı

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğünü ifade ederek yoğun bakım ünitelerinde yaralılar için yer kalmadığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, Gazze’de sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu, yoğun bakım ünitelerinde yaralılar için yer kalmadığını açıkladı.

İsrail’in tam abluka ilan ederek elektrik tedarikini kestiği Gazze Şeridi’nde insani kriz derinleşiyor. Hastaneler, bölgedeki tek elektrik santralinde yakıtın tükenmesiyle elektrik ihtiyacını jeneratörlerden karşılamaya çalışıyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi önünde gerçekleştirdiği basın toplantısında, Gazze’de sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu, tamamen dolu olan yoğun bakım ünitelerinde yaralılar için yer kalmadığını açıkladı.

El Kudra, İsrail’in elektrik ve yakıt tedarikini kesmesinin yaralılar için hayati tehdit oluşturduğunu, sağlık ve çevre felaketine yol açtığını belirtti.

1354 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan insani krizin tüm sorumluluğunun İsrail’e ait olduğunu söyleyen El Kudra, tıbbi malzemelerin Gazze’ye güvenli geçişinin sağlanması ve yaralıların çok geç olmadan tedavi edilmesi için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre İsrail’in Gazze’ye saldırıları sonucu bin 354 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 49 Filistinli de yaralandı.