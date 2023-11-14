Gazze’deki hastaneler mezar oldu

Dış Haberler Servisi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 37 gün geride kalırken, bombalardan kaçarak son sığınak olarak gördükleri hastaneler Filistinlilere mezar oluyor. İsrail ordusunun kuşattığı, Gazze Şeridi’nin en büyük sağlık tesisleri olan Şifa ve Kudüs hastanelerinin yakıt yetersizliği ve saldırılar yüzünden hizmet dışı kaldığı açıklandı.

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, elektrik kesintisi ve hizmetlerin durması nedeniyle 6'sı prematüre bebek olmak üzere toplam 20 kişi hayatını kaybettiğini, 33 prematüre bebeğin de ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı, “Hastanelerin hedef alınması yüzünden Gazze Şeridi’ndeki güncel kayıp istatistiklerini yayınlayamadığını” söyledi. Filistin Kızılayı ise bombardıman nedeniyle Kudüs Hastanesi'ndeki hastaların ve sağlık personelinin tahliyesi için gönderilen konvoyun İsrail’in aralıksız bombardımanı nedeniyle geri dönmek zorunda kaldığını duyurdu. İsrail’in Şifa Hastanesi’nin yakınındaki Nasır Caddesi'ne düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. İsrail saldırılarında yaralananlar Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane ve çevresi ise yerlerinden edilen binlerce Filistinlinin sığınağı haline geldi.