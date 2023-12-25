Geçinmek çok daha zorlaşıyor

Haber Merkezi

İktidarın politikaları nedeniyle ekonomideki kötü gidişat yoksulluğu derinleştirirken halk bu durumdan şikâyetçi. İzmir’de yeni yıla perişan halde girdiklerini söyleyen yurttaşlar, ekonominin düzeleceğine dair umutlarının kalmadığını belirtti. Mezopotamya Ajansı’na konuşan Kemal Baştimur, bir emekli olarak “komik” olarak nitelendirdiği ücretle yaşamak zorunda bırakıldığını söyledi. Ülke ekonomisinin kötü, çocukların geleceğinin ise karanlık olduğunu dile getiren Baştimur, “Ülkenin durumu hiç iyi değil. ‘2024’te düzelteceğiz’ diyorlar. 20 yıldır bir şey olmadı. 2024’te mi düzelecek? Ülkenin geldiği yer belli. Bir emekli 7 bin 500 lira iken, kira 15 bin lira. Hiç bir iktidar kendi toplumu ile bu kadar dalga geçmez” diye tepki gösterdi. Halkın kullanıldığını ve yok sayıldığını söyleyen Baştimur, “Bizi kullanıyorlar, şimdi çıkıp ‘belediye seçimi’ diyorlar. Kaç çocuk babasıyım, cebimde 20 lira yok. Çocuklarımın geleceğini düşünüyorum. Duygu sömürüsü yaparak bu ülkeyi bir yere götüremeyiz” dedi.

Özlem Dumanoğlu ise çalışan insanların da emeğinin karşılığını alamadığını aktardı. Dumanoğlu, “İş alanında kadınlar olarak ikinci planda tutuluyor, öteleniyoruz. Buna rağmen ayaklarımızın üzerinde durmak için çabalıyoruz. Ama ekonominin düzeleceğine inanmıyorum. Çünkü zengin daha da zengin olurken, fakir daha da fakirleşiyor” ifadelerini kullandı. Ekonomideki durumu “içler acısı” olarak değerlendiren Mehmet Paksoy, kötü gidişatın düzeleceğine dair inancının kalmadığını kaydetti. Paksoy, “Artık eski günler yok. Ekonomiyi mahvettiler. Asgari ücretin artacağını duyanlar zam yapıyor. Daha sonra asgari ücret artınca bir daha zam geliyor. Bir yerde on lira olan ürün, bir başka yerde 15 lira oluyor. Bu sorunlar devam ettikçe, bu ülkede hiçbir şey değişmez" diye belirtti.