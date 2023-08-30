Geçtiğimiz sene Yunanistan'ın tepkisiyle mesajını değiştiren NATO, Zafer Bayramı'nı kutladı

NATO, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Geçtiğimiz sene de Bayram'ı tebrik eden NATO, Yunanistan'dan gelen tepki üzerine Twitter hesabındaki paylaşımı silip yeni bir paylaşım yapmıştı.

Karargâhı İzmir’de bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümünü kutladı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkçe ve büyük harflerle, "ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN!" yazan örgüt, geçen sene yaptığı kutlama mesajını Yunanistan'ın tepkisi üzerine değiştirmişti.

NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımın devamında, Türkiye'nin NATO ile "daha güçlü ve güvenli" olduğu iddia edildi.

Since joining #NATO in 1952, Türkiye has participated in multiple operations and exercises and has always demonstrated the great professionalism and tenacity of its soldiers.



Türkiye and #NATO are stronger and safer together! pic.twitter.com/UuADFbqMab — NATO Allied Land Command (@LANDCMD) August 29, 2023

GEÇEN YIL YAPILAN PAYLAŞIM DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

NATO, her sene olduğu gibi geçtiğimiz yıl da Zafer Bayramı'nı kutlayan bir mesaj paylaşmış ve 'bağımsızlık' vurgusu yaparak, "Bugün Türkiye’nin bağımsızlığının 100. yıldönümü" demişti.

NATO’nun paylaşımı sonrası Yunanistan paylaşıma tepki göstermiş, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e resmi şikayette bulunduğunu duyurmuş, NATO’nun paylaşımını “kabul edilemez bir adım” olarak nitelendirmişti. Yunan ordusunun da NATO’ya bağlı Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı’na (SHAPE) şikâyette bulunacağı bildirilmişti.

İlk mesajını silen NATO'nun yaptığı yeni paylaşımda ise 'bağımsızlık' ifadesine yer verilmemişti.