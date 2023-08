Geçtiğimiz sene Yunanistan'ın tepkisiyle mesajını değiştiren NATO, Zafer Bayramı'nı kutladı

Karargâhı İzmir’de bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümünü kutladı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkçe ve büyük harflerle, "ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN!" yazan örgüt, geçen sene yaptığı kutlama mesajını Yunanistan'ın tepkisi üzerine değiştirmişti.

NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımın devamında, Türkiye'nin NATO ile "daha güçlü ve güvenli" olduğu iddia edildi.

Since joining #NATO in 1952, Türkiye has participated in multiple operations and exercises and has always demonstrated the great professionalism and tenacity of its soldiers.



Türkiye and #NATO are stronger and safer together! pic.twitter.com/UuADFbqMab