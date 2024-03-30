"Geleceği kuracağız"

SOL Parti Sözcüsü İşleyen seçim öncesinde değerlendirmelerde bulundu. İşleyen, “Bizim adaylarımıza bakıldığında görülecek olan, belediye kazanımlarının yanı sıra 1 Nisan sonrasındaki mücadelenin adımları olacaktır” dedi.

Politika Servisi

Yarınki seçimler öncesinde BirGün’e konuşan SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, ülkedeki siyasetin çürümüşlüğüne dikkat çekti. İşleyen, “Bütün siyaset ve seçimler adeta bir oyuna dönüşmüş durumda. Parlamentonun ortadan kaldırıldığı; seçimle sonuçlarının türlü hile ve manipülasyonlarla tayin edilmeye çalışıldığı bir süreçteyiz. Dünyada da benzer yarı faşistler rejimlerle temsili demokrasinin büyük bir krize sürüklendiği bir dönemdeyiz. Çürüyen ve en gerici kesimlerin destekleriyle sürdürülebilen bu rejimler altında siyaset de çürüyor” dedi.

SOL Parti’nin seçimlerde aldığı pozisyona değinen İşleyen şöyle konuştu: “Mayıs seçimleri kişisel ve grupsal çıkarların ön plana anlan anlayışların sonucunda kaybedildi. Yerel seçimler bunu da aşan türlü pazarlıkların, kimin hangi partiyi temsil ettiğinin belli olmadığı çıkarcı anlayışların belirleyiciliğinde şekillendi. Böyle bir siyasetin ülkenin yarınlarına gerçek bir umudunu temsil etmediği ortada. Siyasal İslamcı rejime karşı duran milyonların muhalefet arayışına bu çürümüşlük kaynaklık ediyor.

SOL Parti olarak yerel seçimleri toplumsal mücadelelerin geliştirilmesinin; toplumda mücadele ve örgütlenme bilincinin geliştirilmesinin bir vesilesi olarak gördük. Mücadelenin onurunu taşıyan devrimci arkadaşlarımızla ülkenin her yerinde Meclis üyelikleri adaylıkları ve kimi noktalarda belediye başkanlıklarına aday olarak bu mücadelemizi geliştirmeye çalıştık. Bu reklam çılgınlığına dönüşmüş burjuva siyasetin türlü hile ve oy avcılıklarıyla süren gürültüsü içinde belki herkesin çok dikkatini çekmiyor olsa da tertemiz bir mücadele ile sürdürülen mütevazı çabalarımız var. Yürekten inanılarak yaratılan bu güzellikleri toplum içinde çoğaltarak ülkenin yarınlarına sahip çıkabileceğimize inanıyoruz. Kemalpaşa’ya, Defne’ye, Hozat’a, Saratlı’ya bakınca görülebilecek olan; seçimleri de aşacak böyle bir iddia olur.”

Önder İşleyen

SOL Parti’nin seçimlerde çıkardığı adayların önümüzdeki dönem siyaseti açısından da önemli olduğunu belirten İşleyen konuşmasını şöyle sürdürdü:

“SOL Parti meclis üyeliklerinde de aday olduğu belediye başkanlıklarında da verilecek oy sayısal bir ifadeden çok, mücadeleye, taşıdığımız bu değerlere bir destek olarak görülmeli. Elbette bu sürecin sonunda SOL’un yeni yerel iktidar deneyimlerine kapı açacak kazanımlarımız olacağını da görüyor, buna inanıyoruz. Böyle bir adım yeni bir muhalefet zemininin oluşması için ülke için taptaze bir nefesle umut anlamına gelecek. Ancak AKP ve MHP blokunun yeni bir güç elde etmemesi bakımından bir önemi olabilecek bu seçimler ülkenin kaderinde dramatik bir değişime neden olmayacak. İktidar ve muhalefetiyle düzen siyasetleri de ülkedeki bu mevcut durumu kabullenmiş görünüyor.”

ASIL MÜCADELE 1 NİSAN SONRASI BAŞLIYOR

İşleyen, asıl mücadelenin ise 1 Nisan sonrasında başlayacağını vurguladı. Şu ifadelere yer verdi: “Asıl mücadele 1 Nisan’da başlayacak. Türkiye, her biri ancak devrim niteliğindeki değişimlerle çözülebilecek bir kriz yumağı içinde. İktidar, ABD ve NATO’ya uyumlu, IMF eksenine oturmuş bir dönüşümle emperyalist merkezlerin desteğini almaya çalışıyor. Ülkenin emekçilerini büyük bir sefalete sürükleyerek; ülkemiz Orta Doğu ile Batı arasında bir göç deposu haline getirilerek bu politikalar sürdürülüyor. Seçimler sonrasında başlayacak uzun seçimsiz dönem toplumsal desteklerini kaybetmiş, ayakta durmakta zorlanan rejim için bir tahkimat süreci olarak değerlendirilmeye çalışılacak. Devrimci bir muhalefet için sefalet içinde inim inim inletilen toplumun sorunlarına sahip çıkacak, örgütlü bir halk muhalefetini yaratarak bu siyasal İslamcı faşizme son verecek mücadeleyi yeniden büyütme dönemi olacaktır.”