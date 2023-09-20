Gelecek Partili Selçuk Özdağ: Özgür Özel bana bakanlık önermişti

CHP genel başkanlığına aday olan Özgür Özel, genel seçimlerde ittifak ortaklarına fazla milletvekili verilmesine tepki göstererek Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ı örnek göstermişti. Özel'e yanıt veren Özdağ, seçim döneminde kendisine bakanlık teklif ettiğini belirterek, "Ticaret, Esnaf ve Kefalet Bakanlığı kuruyoruz. Bu bakanlığı ikiye bölelim ve burada siz bakan olun" dediğini iddia etti.

CHP listesinden Muğla'dan vekil seçilen Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Selçuk Özdağ, Özel'in seçim döneminde kendisini arayarak bakanlık teklif ettiğini öne sürdü.

Özel, seçim döneminde CHP'nin Millet İttifakı'ndaki dört partiye 39 vekil verme stratejisini eleştirmişti. Özdağ, bu eleştirilere yanıt olarak Özel'in kendisine bakanlık teklif ettiğini iddia etti.

Artı TV yayınına katılan Özdağ, Özel ile ilgili iddiasında şu sözleri kullandı:

" Özgür Özel, seçim döneminde beni arayarak 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde, Ticaret, Esnaf ve Kefalet Bakanlığı kuruyoruz. Bu bakanlığı ikiye bölelim ve burada siz bakan olun' dedi."

Özdağ, böyle bir kararın Altılı Masa'daki altı lider tarafından alınması gerektiğini belirterek, "Bu daldaki kuş, milletvekilliği eldeki kuş" dedi.

Özdağ, Özel'e, "Burada ben milletvekilliğinden başka bir şey düşünmüyorum. Hatta siz bana rezerv koyarsanız ben de bağımsız girerim" dediğini söyledi. "Böyle bir senaryoda bütün Türkiye'nin bunu konuşacağını ve ittifakın zarar göreceğini" anlattığını belirten Özdağ, sonrasında Özel'in kendisine Manisa'da beşinci sırayı önerdiğini iddia etti.