Gelecek Partisi Ankara'da Mansur Yavaş'ı, Mardin'de AKP'nin adayını destekleyecek

Gelecek Partisi, yerel seçimlerde 6 ilde başka partilerin adaylarına oy vereceklerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Gelecek Partisi Ankara'da Mansur Yavaş'ı, Mardin'de ise AKP'nin adayı Abdullah Erin'i destekleyecek.

Yerel Seçim 2024 17.02.2024 09:40 Giriş: 17.02.2024 09:40

Güncelleme: 17.02.2024 09:57 Kaynak: Haber Merkezi

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Gelecek Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday çıkarmadığı 6 ilde destek vereceği adayları açıkladı. Parti Sözcüsü Hasan Seğmen'in açıklamasına göre Gelecek Partisi'nin desteklediği adayların partileri ve aday oldukları şehirler şöyle: - Ankara - Mansur Yavaş (CHP)

- Düzce - Murat Caymaz (DEVA Partisi)

- Tokat - Şeref Menteşe (İYİ Parti)

- Kilis - Yasin Topaloğlu (İYİ Parti)

- Ordu - Serhat Çelebioğlu (Demokrat Parti)

- Mardin - Abdullah Erin (AKP) İmamoğlu çiftinin 'kıskançlık' sorusuna verdiği yanıt gündem oldu