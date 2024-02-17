Gelecek Partisi Ankara'da Mansur Yavaş'ı, Mardin'de AKP'nin adayını destekleyecek
Gelecek Partisi, yerel seçimlerde 6 ilde başka partilerin adaylarına oy vereceklerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Gelecek Partisi Ankara'da Mansur Yavaş'ı, Mardin'de ise AKP'nin adayı Abdullah Erin'i destekleyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Gelecek Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday çıkarmadığı 6 ilde destek vereceği adayları açıkladı.
Parti Sözcüsü Hasan Seğmen'in açıklamasına göre Gelecek Partisi'nin desteklediği adayların partileri ve aday oldukları şehirler şöyle:
- Ankara - Mansur Yavaş (CHP)
- Düzce - Murat Caymaz (DEVA Partisi)
- Tokat - Şeref Menteşe (İYİ Parti)
- Kilis - Yasin Topaloğlu (İYİ Parti)
- Ordu - Serhat Çelebioğlu (Demokrat Parti)
- Mardin - Abdullah Erin (AKP)
- Düzce - Murat Caymaz (DEVA Partisi)
- Tokat - Şeref Menteşe (İYİ Parti)
- Kilis - Yasin Topaloğlu (İYİ Parti)
- Ordu - Serhat Çelebioğlu (Demokrat Parti)
- Mardin - Abdullah Erin (AKP)
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