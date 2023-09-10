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Gelibolu'daki yangına 3 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Güncel
  • 10.09.2023 19:18
  • Giriş: 10.09.2023 19:18
  • Güncelleme: 10.09.2023 19:22
Kaynak: iHA
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Gelibolu'daki yangına 3 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor
FOTOĞRAF: İHA

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Gelibolu ilçesi Kavakköy köyü mevkiinde saat 17.00 sıralarında makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 170 personelle yangını havadan ve karadan kontrol altına almak için müdahaleye devam ediliyor.

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