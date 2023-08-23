Gelibolu Yarımadası'nda makilik alanda yangın çıktı
Gelibolu Yarımadası'nda, Küçük Anafarta köyü ile Suvla Koyu arasında bulunan makilik alanda yangın başladı. Ekipler yangına müdahale etmeye başladı.
Kaynak: AA
Çanakkale'de 1500 hektarlık alanda etkili olan büyük yangın tamamen söndürülmeden, tarihi yarımadada yeni bir yangın başladı.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gelibolu Yarımadası'nda ilçeye bağlı Küçükanafarta köyünde İsmailoğlu Tepe mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.