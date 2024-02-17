Gelirler katlandı

UEFA’nın yayımladığı rapora göre Fenerbahçe 58 milyon avro ile Avrupa’da en fazla ticari gelir elde eden 18’inci takım oldu. Listede ilk 20 takım arasında 5 büyük lig takımları dışında Türkiye’den sadece Fenerbahçe yer aldı.

Barış Can SARIKAŞ

Fenerbahçe'nin Avrupa'da 2023 yılında en fazla ticari gelir elde eden ilk 20 takım arasında yer aldığını duyurdu. UEFA raporuna göre Fenerbahçe, geçen yıl 58 milyon avro ile Avrupa'da en fazla ticari gelir elde eden 18'inci takım oldu. İlk 20 takım arasında 5 büyük Avrupa ligi takımları dışında sadece Türkiye'den Fenerbahçe, İskoçya'dan Celtic ve Hollanda'dan Ajax yer aldı.

Raporda, ilk 20 kulübün ticari gelirlerinin, TV yayın gelirlerinin neredeyse iki katına (1,9 katı) çıktığı ifade edildi. İlk 20'de yer alan takımlardan sadece Napoli ve Inter'in 2023 yayın gelirinin ticari gelirinden daha yüksek olduğu belirtildi. Fenerbahçe, Paris Saint-Germain (PSG), Ajax ve Celtic'in ise ticari faaliyetlerden TV yayın gelirlerine kıyasla 5 ila 10 kat daha fazla gelir elde ettiği açıklandı.

Ayrıca şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Ligde oynadığı son Corendon Alanyaspor mücadelesinden 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, liderliği Galatasaray'a kaptırırken yarışta da 2 puan geriye düştü. Geride kalan 25 karşılaşmada 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın ekibi 64 puan topladı.

3 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Fred ve Joshua King'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda ikinci olan Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel, Nijerya'da düzenlenecek devlet protokolüne katılacağı için Rize deplasmanında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlattıktan sonra bir süredir takımla çalışan Rodrigo Becao, teknik ekibin kararına göre maç kadrosunda yer alacak. Sarı-lacivertli ekipte Çaykur Rizespor maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı bütün lig maçlarında süre alan Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'nin yanı sıra Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, Rize deplasmanında kart görmesi durumunda bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

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BUSENAZ SÜRMELİ FENERBAHÇE’DE

Fenerbahçe, olimpiyat ve dünya şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli’yi renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyanın en büyük spor kulübüne ‘Hoş geldin’ olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli" denilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulübümüz, Türk sporuna ve sporcusuna yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi ve olimpiyatlarda boks branşında Türkiye’ye ilk ve tek altın madalyayı kazandıran milli boksör Busenaz Sürmeneli’yi kadrosuna kattı."

25 yaşındaki sporcuya Paris 2024 Olimpiyatları başta olmak üzere mücadele edeceği tüm kulvarlarda başarı dileğinde bulunuldu. Busenaz Sürmeneli, 7 Şubat’ta yaptığı açıklamada Trabzonspor ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.