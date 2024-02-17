Gemileri patronun kâr hırsı batırıyor

Marmara Denizi açıklarında batan geminin mürettebatının arama çalışmaları sürüyor. Uzmanlar, 100 yıllık gemilerin asla kullanılmaması gerektiğini söyleyerek "Gemiler armatörlerin kâr hırsı nedeniyle batıyor." dedi.

Haber Merkezi

Marmara Denizi’nde İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan ‘BATUHAN A’ isimli 69 metre boyundaki kargo gemisinin 6 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli, 51 metre derinlikte tespit edilen gemiye ulaşmak için dalış hazırlıklarını sürdürürken, uzmanlar, eski gemilerin bakımı yapılmadan ve teknik incelemeye alınmadan denize çıkarılmaması gerektiğini kaydetti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyesi ve Gemi Başmühendisi Feramuz Aşkın, batan gemilerin aslında kaza değil, ihmal sebebiyle ortaya çıktığını vurguladı. Feramuz Aşkın, BirGün’e yaptığı açıklamada, gemi sahiplerinin çıkarlarını gözeterek gemilere gereğinden fazla yüklendiğini söyledi. Aşkın şunları kaydetti: “Gemi sahiplerinin maliyetleri düşürme amacı gütmesi, gemideki eksik malzemeler-çalışmayan makineler düzeltilmeden sefere çıkılması, gerekli can ve mal güvenliğini sağlamaması ve bunların limanlarda yeteri kadar denetlenmemesi sonucu kayıplar ortaya çıkıyor.”

İHMALLER ZİNCİRİ

İhmaller sonucu gemilerde kaza ve batmaların yaşandığını kaydeden Aşkın “Gemi sahipleri ihmalkâr ve vurdumduymaz davranabiliyor. Hiçbir gemi durup dururken batmaz. Denetim-bakım yapılmamıştır, aşırı yük yüklenmiştir, çalışması gereken ekipmanlar çalıştırılmamıştır, personeller yeterli eğitime sahip değildir. Eğer gemide bu şartlar sağlanmadıysa o gemi sefere çıkmamalıdır.” dedi. Aşkın, denetimlerin kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurguladı.

DENETİM KAĞIT ÜSTÜNDE

Deniz İşçileri Platformundan Gemi Kaptanı Efecan Özcan ise en fazla 20-30 yıllık gemiler kullanılması gerekirken, 50 yıllık gemilerin kullanıldığını belirtti. Denetimlerin de kağıt üzerinde kaldığını ifade eden Özcan, “Bu gemiler armatörlerin kâr hırsı nedeniyle batıyor” dedi. Gemi işçilerinin örgütsüz olduğunu da dile getiren Özcan, “Mesela sendikalı olmak için sigortalı olmamız lazım ama sadece Türk bayraklı gemilerde geçerli bu. Ama gemilerin çoğu yabancı bayraklı. Armatöre bunu dayattığımızda yabancı işçilerle tehdit ediyor. Risk durumlarında toplu duruş gerçekleştiremiyoruz çünkü örgütsüzüz” diye konuştu.

GEÇ MÜDAHALE EDİLDİ

Marmara’da batan gemideki mürettebatın yakınlarının bekleyişi dün de sürdü. İkinci kaptan Hasan Mehmet Uyanık’ın oğlu Abdullah Uyanık olaya geç müdahale edildiğini savundu. Uyanık şunları söyledi: “Gemi 06.32’de S.O.S. veriyor. 07.12’de sinyali kesiliyor. Bu arada 40 dakika bir zaman var. Bu 40 dakika içinde nasıl müdahale edilemedi, ona şaşıyorum. Ben de 3 sene gemicilik yaptım, gemilerde çalıştım. Yetkililerden rica ediyorum. Buradan bu tahkikatın yapılsını ümitle bekliyoruz.” İmralı Adası’nın güneybatısında 69 metre boyundaki kargo gemisi su alarak önceki gün batmıştı. 6 kişilik mürettebat için kurtarma çalışması başlatılmıştı.

∗∗∗

MALZEMELER KIYIYA VURDU

Batığı 51 metre derinlikte tespit edilen Batuhan A gemisindeki bazı malzemelerin kıyıya vurduğu belirlendi. Malzemeler arasında varil, can yelekleri, urgan ve bir de ayakkabı var.

∗∗∗

AYLARDIR BULUNAMADILAR

Geçen sene de benzer gemi kazaları yaşandı. Yaşanan kazalarda birçok işçi bulunamadı. Bu kazalardan bazıları şöyle:

• Rusya’dan İzmir Aliağa Limanına yük taşıyan ‘Kafkametler’ adlı yük gemisi, geçen yıl 19 Kasım’da Karadeniz Bölgesi’nde Ereğli Limanından çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik mürettebattan 7’sine hâlâ ulaşılamadı.

• Midilli açıklarında geçen sene kasım ayında 14 kişiyi taşıyan ‘Raptor’ adlı kargo gemisi battı. 14 kişilik mürettebattan 1 kişi kurtarılırken, 13 kişi bulunamadı.